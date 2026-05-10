 إطلاق دورة نسوية بعنوان (تراث الطفّ) في كربلاء المقدسة

وفقا لما أفادته وكالة أنباء أهل البيت (ع) الدولية ــ أبنا ــ قالت مسؤولةُ شعبةُ الخطابة الحسينيّة النسويّة السيدة تغريد التميمي، إن "الدورة أُطلِقت استعدادًا لشهري المحرّم الحرام وصفر، وهي مخصّصة لقارئات المنبر الحسينيّ، وتتضمّن دروسًا في تفسير القرآن الكريم والأطوار الحسينيّة".

وأضافت أنّ "الدورة تتضمّن أيضًا دروسًا في القصائد التراثيّة، تهدف إلى تعليم قارئات العزاء الأساليب الأصيلة في أدائها؛ من أجل الحفاظ على التراث الحسينيّ، بما يُسهِمُ في إعدادهنّ للمشاركة في موسم العزاء المقبِل".

وتأتي الدورة ضمن سلسلة البرامج التي تنظّمُها الشعبةُ، بهدف تطوير مهارات قارئات المنبر الحسينيّ، والمحافظة على التراث العزائيّ الأصيل.

