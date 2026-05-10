851 شهيدًا  منذ وقف إطلاق النار في غزة 

وفقا لما أفادته وكالة أنباء أهل البيت (ع) الدولية ــ أبنا ــ صرحت الوزارة في تقريرها الإحصائي اليومي، أن عددا من الضحايا لا يزالون تحت الأنقاض وفي الطرقات، في ظل عجز طواقم الإسعاف والدفاع المدني عن الوصول إليهم حتى اللحظة، ما يرجح ارتفاع الحصيلة الفعلية مع استمرار عمليات البحث والانتشال.

ووفق التقرير، بلغ إجمالي عدد الشهداء منذ إعلان وقف إطلاق النار في 10 أكتوبر 851 شهيدا، إضافة إلى 2437 إصابة، فيما سجلت فرق الإنقاذ 770 حالة انتشال.

وعلى صعيد الحصيلة التراكمية منذ بدء العدوان في 7 أكتوبر 2023، ارتفع عدد الشهداء إلى 72737، فيما بلغ عدد الإصابات 172539، في مؤشر على حجم الخسائر البشرية المتواصلة التي يشهدها قطاع غزة.

