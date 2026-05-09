ترميم ٧٠ بالمئة من الأضرار الناجمة عن الحرب الأخيرة في محافظة طهران

وفقا لما أفادته وكالة أنباء أهل البيت (ع) الدولية ــ أبنا ــ صرّح السيد "سيد كمال الدين مير جعفريان"، نائب منسق الشؤون العمرانية لمحافظة طهران، للصحفيين على هامش اجتماع هيئة رفع الأنقاض الذي عُقد ظهر اليوم قائلاً: "نتيجة للهجمات الأخيرة، تعرض جزء كبير من البنى التحتية والوحدات السكنية والخدمية والعسكرية في محافظة طهران لأضرار، لكن عملية الترميم وإعادة الإعمار تتقدم بسرعة".

وأشار نائب المحافظ إلى حجم الأضرار الكبير قائلاً: "في محافظة طهران، تم استهداف ما يقرب من ٦٠ ألف وحدة سكنية بالإضافة إلى عدد كبير من المنشآت العسكرية والأمنية والخدمية والعامة. كما تضررت حوالي ١١ ألف مركبة، بما فيها السيارات والدراجات النارية".

وأضاف نائب محافظ طهران: "منذ الساعات الأولى للهجمات، تدخلت الفرق التشغيلية للهيئات التنفيذية في مجالات المياه والكهرباء والغاز والوقود، وتم تثبيت الجزء الأكبر من المشاكل في الأيام الأولى ذاتها".

وتابع مير جعفريان: "الآن، عادت حالة الكهرباء تقريباً إلى ما كانت عليه قبل الهجمات، ولا تزال أعمال الترميم مستمرة في مجالات المياه والصرف الصحي والوقود".

تضرر ٦٠ ألف وحدة في محافظة طهران

وفيما يتعلق بعملية إعادة بناء الوحدات السكنية، قال: "من بين حوالي ٦٠ ألف وحدة متضررة، تم ترميم ما يقرب من ٤٠ ألف وحدة كانت قد تعرضت لأضرار طفيفة بنسبة تتراوح بين ٧٠ و٨٠ بالمئة. كما بدأت أعمال إعادة بناء الوحدات ذات الدمار المتوسط أو التي تحتاج إلى تدعيم، ودخلت نحو ألف وحدة المرحلة التنفيذية".

كما أعلن نائب محافظ طهران عن قيام بلديات المناطق برفع الأنقاض وتطهير المناطق المتضررة، وقال إن هذه الإجراءات تمت ولا تزال مستمرة في ١٧ نقطة تعرضت لأضرار أكثر خطورة.

وفي توضيحه حول المركبات المتضررة، قال مير جعفريان: "من بين حوالي ١١ ألف مركبة متضررة، اكتملت ملفات ٨ آلاف منها، وتم تقييمها من قبل البنك المركزي وشركة التأمين الإيرانية. بدأت دفعات التعويض عن الأضرار للمرحلة الأولى حتى سقف ٣٠ مليون تومان، وقد تسلمت نحو ١٠٠ سيارة تعويضاتها حتى الآن".

...........

انتهى/ 278