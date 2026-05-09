إطلاق مسابقة إلكترونية بعنوان (منارة الجود في مهد الصبا) لكتابة القصة للأطفال

وفقا لما أفادته وكالة أنباء أهل البيت (ع) الدولية ــ أبنا ــ تقام المسابقة تزامنًا مع قرب ذكرى شهادة الإمام محمد الجواد (عليه السلام)، وهي استلهام من سيرته العطرة التي تمثّل منبعًا للقيم والعطاء، وتسعى إلى تقديم محتوى قصصي هادف يغرس القيم في نفوس الأطفال ويستحضر سيرة إمام عظيم عُرف بجوده وفضله.

وتسعى المسابقة إلى إحياء ذكرى شهادته (عليه السلام) لدى الأجيال بأسلوب قصصي هادف، يسهم في تنمية مهارات الكتابة الإبداعية لدى المشاركات، ويقوي ارتباط الأطفال بسيرة أهل البيت (عليهم السلام) بطريقة محببة ومؤثرة.

شروط المسابقة:

• المشاركة مخصصة للنساء فقط.

• أن تكون كتابة القصة موجهة للأطفال دون سن الخامسة عشرة.

• أن لا يقل نص كتابة القصة عن 500 كلمة ولا يتجاوز 1000 كلمة.

• أن تكون مكتوبة باللغة العربية الفصحى السليمة.

• أن تكون القصة من تأليف المشتركة حصرًا وليست منسوخة أو منشورة سابقًا.

• يمنع النسخ أو الاستعانة بالذكاء الاصطناعي أو النقل من الإنترنت.

• يكون الاعتماد على مصادر موثوقة عند كتابة المحتوى مع ذكرها.

• أن تتناول القصة جانبًا من سيرة الإمام الجواد (عليه السلام) أو أحد مبادئه أو تستوحى من حديث أو رواية شريفة.

• تخضع الكتابات المقدمة إلى تقييم من قبل لجنة مختصة ولها الحق في حجب أيّ نص لا يستوفي الشروط.

• آخر موعد لاستلام القصص بعد أسبوع من تاريخ نشر المسابقة.

• سيتم اختيار ثلاث فائزات ضمن أفضل المشاركات.

الجوائز:

• عباءة لكل فائزة مع تبرك.

• سيتم نشر القصّة على مواقع التواصل الخاصة بالشعبة.

طريقة المشاركة:

• الدخول عَبرَ الرابط المرفق.

• تعبئة بيانات التسجيل.

• كتابة القصة مباشرة داخل الحقل المخصّص في الرابط وإرسالها.

