إصابة 10 بحارة وفقدان 5 أشخاص إثر الهجوم الأمريكي الليلة الماضية على سفينة شحن تقليدية

وفقا لما أفادته وكالة أهل البيت (ع) للأنباء ــ أبنا ــ صرح محافظ ميناب في جنوب ايران محمد راد مهر انه "خلال الأعمال العدوانية التي قام بها الأمريكيون الليلة الماضية في مياه مضيق هرمز وبحر مكران (عمان)، تعرضت سفينة شحن قرب مياه مدينة ميناب لإصابة واندلع فيها حريق".

وأضاف، مشيراً إلى وجود 15 بحاراً على متن سفينة الشحن هذه: "تم نقل 10 بحارة مصابين إلى المستشفى، وتقوم الفرق الشعبية والفرق المختصة بالبحث والتحري لمحاولة معرفة وضع البحارة الآخرين".

واعتبر أن استهداف السفن التجارية، الذي حدث أيضاً قبل أيام، ناتج عن عمق الفضيحة والعجز لدى العدو.

قبل أيام، ادعت البحرية الأمريكية أنها دمرت عدة زوارق صاروخية تابعة للحرس الثوري في عملية وهمية لفتح مضيق هرمز، لكن في اليوم التالي اتضح أنها كانت قوارب صيد وسفن شحن.

