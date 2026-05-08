مصدر عسكري: الاشتباكات في الخليج الفارسي توقفت حالياً، ولكن هناك احتمال لاستئنافها مرة أخرى

8 مايو 2026 - 20:10
قال مصدر عسكري: بعد العمل العدائي الذي قام به الإرهابيون الأمريكيون ضد ناقلات النفط الإيرانية، قامت قواتنا البحرية بالرد على انتهاك وقف إطلاق النار.

وفقا لما أفادته وكالة أهل البيت (ع) للأنباء ــ أبنا ــ صرح مصدر عسكري بأنه بعد العمل العدائي الذي قام به الإرهابيون الأمريكيون ضد ناقلات النفط الإيرانية، قامت قواتنا البحرية بالرد على انتهاك وقف إطلاق النار والإرهاب الأمريكي بنيران هجماتها.

واضاف المصدر:بعد فترة من تبادل إطلاق النار، توقفت الاشتباكات حالياً والأجواء هادئة.

وتابع: ومع ذلك، إذا حاول الأمريكيون مرة أخرى دخول الخليج الفارسي، أو إذا تسببوا في أي مضايقة للسفن الإيرانية، فسيتلقون رداً حاسماً مرة أخرى. لذلك لا يزال هناك احتمال لدخول جديد في اشتباكات من هذا القبيل في هذه المنطقة.
انتهى/ 278

