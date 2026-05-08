بزشكيان: استهداف المواقع الثقافية والأثرية مؤشر على نهج الاعداء التخريبي

وفقا لما أفادته وكالة أهل البيت (ع) للأنباء ــ أبنا ــ توجه الرئيس بزشكيان اليوم الى مجمع "سعد آباد" الثقافي والتراثي في طهران، حيث تفقد الأجزاء المتضررة من جراء العدوان الصهيو - امريكي الاخير، وأطلع على آخر المستجدات بهذا الشان.

وفي تصريح له على هامش الزيارة، نوه الرئيس الايراني الى ضرورة صون التراث الثقافي والهوية التاريخية للشعب الإيراني؛ واصفا الاعتداء على المواقع الثقافية والاثرية للبلاد عملا مخالفا للمبادئ والمعايير الدولية ودليلا على النهج التخريبي للأعداء تجاه الهوية الحضارية للأمم.

وتلقى الرئيس بزشكيان احاطة على حجم الأضرار التي لحقت بمختلف أقسام المجمع، ولا سيما مبنى "الجمهورية" الذي استضاف على مدى السنوات الماضية اللقاءات الرسمية والثنائية لكبار المسؤولين من مختلف الدول، ومراسم توقيع وثائق التعاون، والاجتماعات المشتركة للوفود السياسية والاقتصادية، بالإضافة إلى المؤتمرات الصحفية لرؤساء الدول والمسؤولين الأجانب.

الى ذلك، أوعز رئيس الجمهورية ببدء عملية اعادة الاعمار وترميم الأجزاء المتضررة من مجمع سعد اباد في اقصر فترة زمنية، وتسخير كافة القدرات المتخصصة والفنية ذات الصلة، ومتابعتها بالدقة والجودة اللازمتين.

كما أكد بزشكيان على ضرورة تسجيل وتوثيق ومتابعة الأضرار التي لحقت بالمواقع التاريخية والاثرية للبلاد؛ قانونيا ولدى المحافل والمنظمات الدولية.

......

انتهى/ 278