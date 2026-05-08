الخارجية الايرانية تحذر من عواقب انتهاك امريكا لوقف إطلاق النار

وفقا لما أفادته وكالة أهل البيت (ع) للأنباء ــ أبنا ــ في أعقاب انتهاك امريكا لوقف إطلاق النار، أصدرت وزارة الخارجية الايرانية بياناً اليوم الجمعة، أكدت فيه عزم القوات المسلحة الإيرانية القوية على الدفاع عن سلامة أراضي إيران واستقلالها وسيادتها الوطنية ضد أي عدوان، وحذرت من العواقب الوخيمة لعدم اكتراث الأمم المتحدة تجاه تمرد الادارة الامريكية وانتهاكها للقانون.

وجاء في هذا البيان: تدين وزارة خارجية الجمهورية الإسلامية الإيرانية بشدة العمل العدواني الذي شنه الجيش الإرهابي الأمريكي ضد ناقلتي نفط تابعتين للجمهورية الإسلامية الإيرانية قرب ميناء جاسك ومضيق هرمز، والهجمات التي استهدفت عدة نقاط في المناطق الساحلية المطلة على مضيق هرمز، والتي وقعت في الساعات المتأخرة من ليلة الخميس 7 مايو/أيار، والساعات الأولى من صباح الجمعة 8 مايو/أيار.

وأضافت وزارة الخارجية: أن هذه الهجمات قوبلت برد قوي و"صفعة مدوية" من القوات المسلحة للجمهورية الإسلامية الإيرانية، وفشل المعتدون في تحقيق أهدافهم غير المشروعة.

وتابع البيان: أن هذه الأعمال العدوانية والاستفزازية لا تُعد انتهاكًا صريحًا لاتفاق وقف إطلاق النار المؤرخ 8 أبريل/نيسان 2026 فحسب، بل تُعد أيضًا انتهاكًا جسيمًا للمادة 2، الفقرة 4 من الميثاق، وتُعتبر عملًا عدوانيًا وفقًا لقرار الجمعية العامة للأمم المتحدة رقم 3314 الذي يُعرّف العدوان.

وكانت الجمهورية الاسلامية الايرانية والولايات المتحدة قد اتفقتا على وقف إطلاق النار صباح يوم الأربعاء الموافق 8 أبريل/نيسان.

وجاء في البيان: إن استمرار الأعمال العدوانية، إلى جانب السلوكيات المتناقضة والخطابات السخيفة والتصريحات الفاضحة الصادرة عن كبار المسؤولين الأمريكيين، يدل على تزايد اليأس والارتباك لدى الادارة الأمريكية الحاكمة وعجزها التام عن "إدراك المشكلة" و"إيجاد حل معقول" للخروج من المأزق الذي صنعته بنفسها.

واضاف البيان: إن وزارة خارجية الجمهورية الإسلامية الإيرانية، إذ تؤكد عزم القوات المسلحة الإيرانية القوية على الدفاع عن وحدة أراضي إيران واستقلالها وسيادتها الوطنية ضد أي عدوان أو عمل شرير، تلفت انتباه مجلس الأمن الدولي والأمين العام إلى مسؤولياتهما في صون السلم والأمن الدوليين بموجب ميثاق الأمم المتحدة، وتحذر من العواقب الوخيمة للامبالاة والتساهل من جانب الأمم المتحدة تجاه تمرد الادارة الأمريكية الحاكمة وخروجها عن القانون.

وتابع البيان: "أصبح من الواضح الآن أكثر من أي وقت مضى أن ربط الأمن والاستقرار الإقليميين بالوجود التدخلي الامريكي وغيرها من الجهات الفاعلة الأجنبية هو خطأ؛ فالوجود العسكري الأمريكي في الخليج الفارسي وبحر عمان لم يساهم فقط في عدم تحقيق الاستقرار والأمن الإقليميين، بل أصبح هو نفسه عاملاً وسبباً لانعدام الأمن مع عواقب إقليمية وعالمية واسعة النطاق".

واضاف البيان: إن الجمهورية الإسلامية الإيرانية، مؤكدة التزامها بسياسة حسن الجوار واحترام السلامة الإقليمية والسيادة الوطنية لجميع دول المنطقة، تدعو مرة أخرى حكومات المنطقة إلى العمل بمسؤولية واستناداً إلى التجارب الحديثة لإنشاء آلية أمنية داخلية قائمة على الثقة الجماعية وخالية من التدخلات المدمرة من قبل جهات خارجية.

