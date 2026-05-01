خطيب جمعة طهران: نحن في خضم حرب مباشرة ومواجهة سافرة بين الحق والباطل

وفقا لما أفادته وكالة أهل البيت (ع) للأنباء ــ أبنا ــ صرح حجة الإسلام "حاج علي اكبري " من على منبر صلاة الجمعة في طهران اليوم: إن الثورة الإسلامية في إيران، لها حصة خاصة في توجيه مسار التاريخ نحو الأفق المشرق لبزوغ شمس الولاية العظمى والتمهيد للظهور؛ وهي حركة تُسرِّع مسار التاريخ نحو ذلك الأفق المضيء، وتجعله يمر عبر طريق أقرب وأكثر تمهیدا.

وتابع قائلا: إن هذا الشعب يقف في قلب جبهة الحق، وهو يحمل رايتها، وبهذا التحرك لا يغير مسار التاريخ لصالح المؤمنين فحسب، بل أيضًا لصالح المستضعفين في العالم.

وتابع خطيب صلاة الجمعة في طهران قائلا:إن سند حركة الشعب الإيراني هو القوة والعزة الإلهية ووصف الكيان الصهيوني وأمريكا وحلفاءهم بأنهم منبع الفساد والخبث والرذالة والظلم والجريمة وذروة الشر، مؤكداً أن الله تعالى سيرد كيدهم إلى نحورهم قطعاً.

واستطرد قائلا: إذا كان الله يُمهلهم، فإن هذه المُهلة تكون تحت نظرنا لِنوجه إليهم ضربات أشد. وإن السنة الإلهية في هذا الميدان ضامنةٌ للنصر النهائي لجبهة الحق.

وقال حجة الاسلام"حاج علي اكبري" في إشارة الى تعزيز الامن والاقتدار الوطني عبر الجاهزية الشاملة للقوات المسلحة: ان قلب الشعب يطمئن بقوة القوات المسلحة. ان الصواريخ ودبلوماسية الصواريخ التي ينتهجها قادة مثل قائد القوات الجوفضائية لحرس الثورة الإسلامية"مجيد موسوي" قد بعثت الطمأنینة في قلوب المؤمنين.

وأکد في جانب آخر من تصریحاته في إشارة الى تغيير المعادلات الاقليمية: ان هذه القدرة الالهية التي هبت لنجدة ونصرة الشعب الايراني في هذه الظروف الحساسة في الجيوسياسية الإقلیمیة والجغرافيا السياسية للمنطقة والاقتصاد العالمي أي الخليج الفارسي ومضيق هرمز الاستراتيجي، لن تكون منذ الان فصاعدا قابلة للتفاوض، بل ستتم ادارتها وفقا لظروف قانونية جديدة ستصممها ايران وجارتنا الشريكة عمان.

وعن جبهة المقاومة، قال خطيب جمعة طهران: الحمد لله، لقد تجسد مفهوم وحدة الساحات؛ فإما الحرب للجميع او وقف اطلاق النار للجميع. لقد رأيتم سلوك الصهاينة الاخير والمخزي تجاه قافلة الصمود.

وبشان الملف النووي الايراني، صرح قائلا: ان الموضوع النووي قد انتهى. لقد تفاوضنا بما فيه الكفاية والظروف واضحة؛ ألم يشنوا هجوما علينا في خضم المفاوضات؟.

