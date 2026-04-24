العدو الصهيوني يقرّ بإصابة 45 جندياً في جنوب لبنان خلال 48 ساعة

وفقا لما أفادته وكالة أهل البيت (ع) للأنباء ـ ابنا ـ أقرّ "جيش" العدو الصهيوني ، الخميس، بإصابة 45 جندياً في جنوب لبنان خلال الساعات الـ48 الأخيرة فقط.

وأشار جيش الاحتلال الإسرائيلي، إلى أنّه "ارتفع عدد الجرحى في صفوف جنوده منذ بدء المعركة في جنوب لبنان إلى 735 إصابة بينهم 44 بحالة خطيرة و100 بحالة متوسطة"، منذ توسّع العدوان الإسرائيلي في 2 مارس الماضي.

يأتي ذلك فيما قالت وسائل إعلام عبرية إنّ "الجيش الإسرائيلي يعلم بأنّ هناك عمليات نفّذها حزب الله خلال اليومين الماضيين لكنه لا يعلن عنها".

من جانبه، نشر الإعلام الحربي للمقاومة، مقتبساً من حديث لنائب مدير مستشفى "رمبام" في حيفا المحتلة، قائلاً: "كثيرون جداً من الجرحى لدينا هنا يعانون من إصابات في الأطراف من جراء المعارك الشرسة في لبنان، هذا يذكّرني حقاً بأيام حربَي لبنان الأولى والثانية".

وتواصل المقاومة الإسلامية عملياتها مستهدفةً جنود العدو الإسرائيلي وآلياته ومواقعه في جنوب لبنان، في إطار ردّها على انتهاكات العدو للهدنة.

