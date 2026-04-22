هيئة بحرية بريطانية: تعرض سفينة لإطلاق نار قرب عُمان ووقوع أضرار جسيمة بها

وفقا لما أفادته وكالة أنباء أهل البيت (ع) الدولية ــ أعلنت هيئة بحرية بريطانية تلقيها بلاغاً عن واقعة على بعد 15 ميلاً بحرياً شمال شرقي سلطنة عُمان.

وأفادت الهيئة بأن سفينة تعرضت لإطلاق نار تسبب بأضرار جسيمة في غرقة القيادة، مضيفة "سفينة تبلغ عن تعرضها لهجوم زورق حربي إيراني قرب سلطنة عمان".

ووفقاً لوكالة "تسنيم"، فقد أفاد قبطان سفينة حاويات بأن قارباً تابعاً لحرس الثورة الإسلامية اقترب من السفينة وأطلق النار عليها، ما تسبب في أضرار جسيمة لقمرة القيادة في السفينة.

يذكر أن حرس الثورة في إيران أعلن إغلاق مضيق هرمز "في أعقاب نقض تعهدات شروط وقف إطلاق النار وعدم رفع الحصار البحري الأميركي عن السفن والموانئ الإيرانية".

وحذّر جميع السفن من أي تحرك من مراسيها في الخليج الفارسي وبحر عُمان، مؤكداً أن الاقتراب من مضيق هرمز سيُعدّ تعاوناً مع العدو وسيتم استهداف السفن المخالفة.

.....................

انتهى / 323