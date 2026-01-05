امرأة أمريكية تعتنق الإسلام بحضور قارئ مصري

وفقا لما أفادته وكالة أهل البيت (ع) للأنباء ــ ابنا ــ نشر القارئ المصري الشيخ أحمد أحمد نعینع مقطع فيديو على صفحته الرسمية على فيسبوك، يظهر فيه امرأة أمريكية تعتنق الإسلام في أحد مساجد الولايات المتحدة.

ونشر نعینع، شيخ القراء في مصر، مقطع الفيديو الذي يُظهره وهو يُعلّم المرأة الشهادة لاعتناق الإسلام.

ويُظهر الفيديو تفاعل عدد كبير من الحاضرين في المسجد بتكبيرهم (الله أكبر). وقد لاقى المقطع استحسانًا واسعًا من مُتابعي صفحة الشيخ نعینع.

كما قدّم الشيخ نعینع، خلال استضافته في برنامج "حالة التلاوة"، نقاطًا مهمة للمشارك عمر علي، مُشددًا على ضرورة حفظ القرآن الكريم باستمرار.