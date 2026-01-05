الشيخ زكزاكي: إحياء ذكرى أهل البيت يُبقي إرثهم حيًا

وفقا لما أفادته وكالة أهل البيت (ع) للأنباء ــ ابنا ــ في يوم الجمعة الموافق الثالث عشر من رجب، الموافق 2/1/2025، ألقى سيد إبراهيم زكزاكي، زعيم الحركة الإسلامية في نيجيريا، كلمةً في مقر إقامته بالعاصمة أبوجا، بمناسبة ذكرى ميلاد أمير المؤمنين علي (عليه السلام). وخلال كلمته، استعرض سيد زكزاكي تاريخ ميلاد الإمام علي (عليه السلام) في الكعبة المشرفة، بعد ثلاثين عامًا من مولد النبي الكريم (ص).

كما استعرض بعضًا من فضائل الإمام علي (عليه السلام) وكيف فضّله الله تعالى على جميع خلقه بعد النبي الكريم (صلى الله عليه وآله وسلم). وفي معرض حديثه عن علمه الغزير، وصفه بأنه الذي وصفه الله تعالى بـ"الزاهي إنده علم الكتاب".

في حديثه عن زهد الإمام علي (عليه السلام)، أوضح القائد كيف كان الإمام مكتفياً بذاته دائماً. وروى قائلاً: "هو الذي يدخل مدينة الكوفة ممسكاً بزمام الرضا، ويقول: يا أهل هذه المدينة (الكوفة)! هل رأيتموني هنا؟ هل رأيتم رضائي؟ هل رأيتم نعليّ؟ إذا رأيتم يوماً تغيراً فيّ، فاعلموا أنني قد خذلتكم". وتابع الإمام: "أنا مكتفٍ بشيئين: ثوبين باليين ورغيفين من الخبز في اليوم".