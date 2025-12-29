إحياء الذكرى السادسة لاستشهاد قادة المقاومة في النجف، العراق

وفقا لما أفادته وكالة أهل البيت (ع) للأنباء ــ ابنا ــ بمناسبة الذكرى السادسة لاستشهاد قائدي المقاومة الشهيد الحاج قاسم سليماني والشهيد الحاج أبو مهدي المهندس، أُقيم حفل تأبين يوم الأحد 28 ديسمبر/كانون الأول 2025، الساعة الثالثة بعد الظهر، في قاعة قصر الثقافة، بتنظيم من قوات الحشد الشعبي وبمشاركة مكتب الجمعية العالمية لأهل البيت (عليهم السلام) في العراق.

وشهد الحفل، الذي حضره شرائح متنوعة من الجمهور ومسؤولون وزعماء قبليون، كلمات ألقاها كل من آية الله السيد مجتبى حسيني، والسيد سامي البدري، ويوسف الغناوي، محافظ النجف.