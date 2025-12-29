  1. الرئيسية
إحياء الذكرى السادسة لاستشهاد قادة المقاومة في النجف، العراق

29 ديسمبر 2025 - 17:12
رمز الخبر: 1767570
بمناسبة الذكرى السادسة لاستشهاد قائدي المقاومة الشهيد الحاج قاسم سليماني والشهيد الحاج أبو مهدي المهندس، أقيمت مراسم إحياء الذكرى يوم الأحد 28 ديسمبر 2025 الساعة 3:00 مساءً في قاعة قصر الثقافة، بتنظيم من قوات الحشد الشعبي وبمشاركة مكتب الجمعية العالمية لأهل البيت (عليهم السلام) في العراق.

وفقا لما أفادته وكالة أهل البيت (ع) للأنباء ــ ابنا ــ بمناسبة الذكرى السادسة لاستشهاد قائدي المقاومة الشهيد الحاج قاسم سليماني والشهيد الحاج أبو مهدي المهندس، أُقيم حفل تأبين يوم الأحد 28 ديسمبر/كانون الأول 2025، الساعة الثالثة بعد الظهر، في قاعة قصر الثقافة، بتنظيم من قوات الحشد الشعبي وبمشاركة مكتب الجمعية العالمية لأهل البيت (عليهم السلام) في العراق.

وشهد الحفل، الذي حضره شرائح متنوعة من الجمهور ومسؤولون وزعماء قبليون، كلمات ألقاها كل من آية الله السيد مجتبى حسيني، والسيد سامي البدري، ويوسف الغناوي، محافظ النجف.

