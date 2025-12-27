آية الله السيستاني یلتقي الشيخ حسن جعفري في النجف، مؤکدا على الوحدة والتعاون بين أبناء الطائفة الشيعية الباكستانية.

وفقا لما أفادته وكالة أهل البيت (ع) للأنباء ــ ابنا ــ استقبل المرجع الديني الأعلى، آية الله العظمى علي السيستاني، الشيخ محمد حسن جعفري، أحد أبرز رجال الدين وممثل آية الله السيستاني، في النجف الأشرف.

وقد شكّل هذا اللقاء، الذي جرى بحضور آية الله السيستاني الكريم، لحظةً فارقةً في التبادل الروحي والعلمي.

في بداية اللقاء، خصّ آية الله السيستاني المؤمنين في جميع أنحاء باكستان بالدعاء، وخاصةً أبناء منطقة جيلجيت-بالتستان. وحثّ الطائفة الشيعية في باكستان على الحفاظ على الوحدة والوئام، مؤكداً على أهمية العيش المشترك في جوٍّ من الاحترام المتبادل.

كما نصحهم بأن يجسّدوا الصورة الحقيقية للإسلام الشيعي من خلال أخلاقهم وسلوكهم وتصرفاتهم.

وخلال اللقاء، أعرب آية الله السيستاني عن تقديره العميق لإسهامات الشيخ حسن جعفري في المجالات الدينية والتعليمية والاجتماعية. أشاد العالم الجليل بجهود الشيخ جعفري، وأعرب عن أمله في أن يأخذ الشيعة في جيلجيت-بالتستان توجيهاته بعين الاعتبار ويطبقوها في حياتهم.

كما دعا آية الله السيستاني للشيخ جعفري بدوام الصحة والعافية.