انعقاد مؤتمر دولي بعنوان "الأربعين الحسيني والرسالة النبوية" + ملصق

29 ديسمبر 2025 - 15:02
رمز الخبر: 1767499
سينعقد المؤتمر الدولي للمعرفة و الرسالة الحسينية بعنوان "الأربعين الحسيني والرسالة النبوية" بنسخته الخامسة.

وفقا لما أفادته وكالة أهل البيت (ع) للأنباء ــ أبنا ــ  سينعقد المؤتمر الدولي للمعرفة و الرسالة الحسينية بعنوان "الأربعين الحسيني والرسالة النبوية" بنسخته الخامسة، وذلك في 16نيسان 2026 م.

وفيما يلي ملصق المؤتمر ومحاوره:

