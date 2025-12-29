مؤتمر في مشهد يُحيي ذكرى استشهاد الشهید سليماني في الذكرى السادسة

وفقا لما أفادته وكالة أهل البيت (ع) للأنباء ــ ابنا ــ عشية الذكرى السادسة لاستشهاد الحاج قاسم سليماني، عُقد مؤتمر في مشهد نظمته المؤسسة الثقافية والاجتماعية للمقيمين الأفغان في إيران، حضره شخصيات بارزة وقادة مقاومة ومئات من العلماء والمثقفين الأفغان.

سلط الشيخ عبد الله الدقاق، ممثل القيادة الشيعية في البحرين، الضوء على المكانة الفريدة للشهيد سليماني.

وأوضح أن سليماني كان بمثابة حلقة الوصل بين ثلاثة أركان: رؤيته الاستراتيجية لاستشراف المستقبل؛ وقدرته على تدريب وتنظيم كوادر بشرية مخلصة وشجاعة، مما عزز المقاومة؛ ونجاحه في حشد طاقات دول محور المقاومة لتحرير الأراضي المحتلة واستعادة كرامة الشعوب المظلومة.

وفي تحليله لجذور العداء العالمي تجاه قادة المقاومة، أشار الشيخ الدقاق إلى أن قادة مثل سليماني وأبو مهدي المهندس استُهدفوا بالاغتيال لأنهم جسدوا رؤية استراتيجية وحضارية عميقة عطلت حسابات العدو وزعزعت أسس الهيمنة.