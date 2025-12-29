الاتحاد الدولي لعلماء المسلمين: الصمت إزاء جرائم غزة خيانة للأمة

وفقا لما أفادته وكالة أهل البيت (ع) للأنباء ــ ابنا ــ أدان رئيس الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين، الشيخ علي القرضاغي، الأزمة الإنسانية المستمرة في قطاع غزة، مؤكداً أن الصمت إزاء هذه الجرائم يُعدّ خيانة.

وقال القرضاغي إن الفلسطينيين في غزة يعانون من إبادة جماعية متواصلة، وتدهور الأوضاع الإنسانية، وبرد الشتاء القارس، والعواصف، ما يُعدّ دليلاً واضحاً على إهمال الأمة الإسلامية لشعب يُعاني من القتل والحصار والجوع.

وشدد على أن نصرة المظلومين واجب ديني وأخلاقي، وأن الصمت خيانة لقيم الأمة.

وأشار إلى أن مشاهد الخيام الممزقة، والمغمورة بمياه الأمطار، والنساء والأطفال المشردين، تُظهر مدى فداحة الكارثة الإنسانية في غزة.

وأضاف أن هذه الكارثة لا تختبر صبر الضحايا فحسب، بل تُشكك أيضاً في مواقف العالم أجمع. وأشار رئيس الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين كذلك إلى أن سكان غزة يتعرضون لقمع وعدوان صارخين، داعياً الدول والحكومات والمؤسسات الدينية والإنسانية إلى تحمل مسؤولياتها والعمل على وقف العدوان وتقديم الإغاثة.