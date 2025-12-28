غزة: آلاف العائلات تعيش في العراء بعد غرق خيامهما.. والقطاع بحاجة إلى 200 ألف وحدة سكنية

وفقا لما أفادته وكالة أهل البيت (ع) للأنباء ــ ابنا ــ استشهدت شابة فلسطينية، اليوم الأحد، إثر سقوط جدار منزل قصفه الاحتلال خلال حرب الإبادة على خيمتها في حي الرمال غربي مدينة غزة، فيما تسببت رياح قوية وأمطار غزيرة، بغرق عدد من خيام النازحين وتطاير أخرى بمناطق متفرقة من قطاع غزة.

ومنذ بدء تأثير المنخفضات الجوية على غزة في كانون الأول/ديسمبر الجاري، استشهد 17 فلسطينياً، بينهم 4 أطفال، فيما غرقت نحو 90% من مراكز إيواء النازحين الذين دمرت "إسرائيل" منازلهم، وفق بيان سابق للدفاع المدني بالقطاع.

كما أدت المنخفضات إلى تضرر أكثر من ربع مليون نازح، من أصل نحو 1.5 مليون يعيشون في خيام ومراكز إيواء بدائية لا توفر الحد الأدنى من الحماية، وفق معطيات سابقة للمكتب الإعلامي الحكومي بغزة.

وتسببت أيضاً في انهيار عدد من المباني السكنية المتضررة من قصف إسرائيلي سابق خلال أشهر الإبادة، بفعل الأمطار والرياح.

وقالت بلدية غزة، إن آلاف العائلات باتت تعيش في العراء بعد غرق خيامهما، مطالبة بالضغط على الاحتلال من أجل فتح المعابر وإدخال المساعدات ومستلزمات الإيواء.

بدوره قال جهاز الدفاع المدني في القطاع، إن غزة تعيش أوضاعاً إنسانية شديدة القسوة و"تردنا نداءات استغاثة متواصلة من نازحين جراء العاصفة، الخيام البالية لم تصمد أمام شدة الرياح ما أدى إلى تمزقها واقتلاع بعضها وترك العائلات في العراء".

وأضاف أن محاولات أصحاب الخيام تثبيتها باءت بالفشل، بسبب شدة الرياح وقوة العاصفة.

"العمليات الحكومية": غزة بحاجة إلى نحو 200 ألف وحدة سكنية مسبقة الصنع

من جهتها، كشفت غرفة العمليات الحكومية أن قطاع غزة بحاجة إلى نحو 200 ألف وحدة سكنية مسبقة الصنع لتلبية الاحتياجات الإنسانية العاجلة للنازحين، وضمان إيواء أكثر أماناً في مواجهة الظروف الجوية القاسية.

وأضافت غرفة العمليات الحكومة، في بيان صحفي، الأحد، أن المنخفض الجوي الحالي تسببت بغرق وتطاير آلاف خيام النازحين في مناطق متفرقة من القطاع، ما فاقم حالة الطوارئ الإنسانية

كذلك، شددت الغرفة على أن ⁠الأحوال الجوية القاسية ضاعفت معاناة النازحين الفلسطينيين الذين يعيشون في خيام هشة لا توفر الحد الأدنى من الحماية من تسرب مياه الأمطار أو البرد القارس، مشيرةً إلى ⁠تسجيل انهيارات في منازل مدمّرة جزئياً، ما شكل خطراً مباشراً على حياة ساكنيها، في ظل غياب البدائل الآمنة للإيواء.

وبينت غرفة العمليات الحكومية أن المؤسسات الإنسانية تعجز عن تلبية الاحتياجات الطارئة للنازحين، نتيجة النقص الحاد في الإمدادات واستمرار قيود الاحتلال على دخول المساعدات إلى القطاع، مناشدةً الأمم المتحدة والمؤسسات الدولية للضغط على الاحتلال الإسرائيلي للسماح الفوري بإدخال البيوت مسبقة الصنع ومستلزمات الإيواء.