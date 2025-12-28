إعلام إسرائيلي: إصابة شرطي بعملية دهس في القدس المحتلة

وفقا لما أفادته وكالة أهل البيت (ع) للأنباء ــ ابنا ــ أفادت وسائل إعلام إسرائيلية، اليوم الأحد، بإصابة شرطي إسرائيلي في عملية دهس نُفذت في ميدان الضاحية بالقدس المحتلة، وفق تقرير أولي.

وأمس السبت، تحدث "جيش" الاحتلال الإسرائيلي عن تنفيذ فلسطينيّ عمليّة إطلاق نارٍ قرب حاجز "حشمونائيم" غرب رام الله بالضفة الغربية، من دون وقوع إصابات.

وسبق ذلك يوم الجمعة الماضي، مقتل إسرائيليين وإصابة 6 آخرين طعناً ودهساً في عملية مزدوجة قرب العفولة. وقد أشادت فصائل المقاومة الفلسطينية بهذه العملية.

ويأتي ذلك في وقتٍ يواصل الاحتلال الإسرائيلي تصعيد اعتداءاته على مختلف المناطق في الضفة الغربية، كما يواصل المستوطنون أيضاً شنّ الهجمات على الفلسطينيين وممتلكاتهم.