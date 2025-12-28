هجوم معادٍ للإسلام يستهدف دارًا سكنية في شمال بلفاست

وفقا لما أفادته وكالة أهل البيت (ع) للأنباء ــ ابنا ــ استُهدف منزل سكني في شمال بلفاست، أيرلندا الشمالية، بهجوم يُشتبه في أنه ذو دوافع عنصرية، يوم السبت 27 ديسمبر/كانون الأول، حيث قام المهاجمون بتخريب المبنى وكتابة شعارات معادية للإسلام على جدرانه.

تُظهر صورٌ متداولة من موقع الحادث المنزل الواقع في شارع ميريفيل بنوافذ محطمة ومغطاة بألواح خشبية.

وكتبت عبارات معادية للإسلام على نوافذ الطابق الأرضي والجدران الخارجية.

ومن بين الشعارات المسيئة التي رُصدت عبارة "ممنوع دخول المسلمين"، مكتوبة فوق صورة للعلم البريطاني.

وتضمنت كتابات أخرى عبارات مثل "سكن محلي للسكان المحليين فقط"، كُتبت على جدران ونوافذ المنزل.

وأفادت شرطة أيرلندا الشمالية أنها لم تتلقَّ بعدُ بلاغًا رسميًا بشأن الحادث، لكنها أكدت أن التحقيقات الأولية في عمل التخريب لا تزال جارية.