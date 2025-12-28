مركز دراسات الكوفة يقيم ندوة ثقافية حول دور المؤسسات الدينية في خدمة المجتمع

وفقا لما أفادته وكالة أنباء أهل البيت (ع) الدولية ــ أبنا ــ نظم مركز دراسات الكوفة ندوة ثقافية، خُصّصت لبحث دور المؤسّسات الدينية في تعزيز الخدمة المجتمعية، لتسليط الضوء على تجربة العتبة العلويّة المقدَّسة باعتبارها أنموذجًا ساميًا للمؤسسة الدينية.

إرساء مفهوم الخدمة المجتمعية

وفي هذا السياق، صرّح الخادم الدكتور عبد الهادي الإبراهيمي من قسم الشؤون الفكرية والثقافية في العتبة العلويّة المقدّسة التي تشارك في هذه الندوة الثقافية قائلًا:إنّ الأمانة العامّة للعتبة العلويّة المقدّسة عملت ومنذ عام 2005، على إرساء مفهوم الخدمة المجتمعية، مشيرًا إلى أنّ هذا النهج يختلف عن مفهوم السدانة التقليدية المتوارثة في السابق.

مؤسسة مجتمعية شاملة

وأضاف:"إنّ أقسام العتبة العلويّة المقدّسة ، وفق هيكليتها المؤسّسية، قدّمت خدمات ثقافية ودينية وعمرانية واجتماعية متعددة"، مؤكدًا أنَّ العتبة المقدّسة لم تُعدَّ مجردَ مكان للعبادة، بل أصبحت مؤسّسة مجتمعية شاملة، تنطلق في عملها من منطلق قول الرسول الأكرم (صلّى الله عليه وآله): خير الناس أنفعهم للناس.

دعم الاستقرار المجتمعي

وأكّد الإبراهيمي أنَّ أهداف الخدمة المجتمعية للعتبة العلويّة المقدّسة تصبّ في بناء الوعي الثقافي والعقائدي وفق منهج أهل البيت (عليهم السلام)، وتعزيز التكافل الاجتماعي، ولا سيما دعم العوائل الفقيرة والأيتام والعجزة، كما تعمل على دعم الاستقرار المجتمعي لجميع مكونات المجتمع العراقي بمختلف أديانه وطوائفه، مبينًا أنَّ هذه الجهود تمثل تطبيقًا عمليًا لتوجيهات المرجعية الدينية العليا، وتسهم في بناء مجتمع متماسك ومستقر.

عرض تجارب مدروسة

من جانبه، أكّد الأستاذ الدكتور حسنين جابر الحلو، مدير مركز دراسات الكوفة، أن دور المؤسّسات الدينية في الخدمة المجتمعية يحتاج إلى تسليط ضوء علمي ممنهج عبر الدراسات والإحصائيات والبيانات، مشيرًا إلى أنّ استضافة العتبة العلويّة المقدّسة والعتبات الأخرى تأتي لعرض تجارب مدروسة علميًا يمكن تقديمها عبر الكتب الورقية أو وسائل الإعلام المختلفة، بهدف توسيع مساحة التفاعل بين الباحث والمتلقي.

ويشار إلى أنّ العتبة العلويّة المقدّسة تعمل على تقديم نموذج متقدّم للمؤسّسة الدينية الفاعلة لخدمة المجتمع وبناء الإنسان في ضوء منهج أهل البيت (عليهم السلام) وتوجيهات المرجعية الدينية العليا.

...............

انتهاء / 232