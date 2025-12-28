حزب الله اللبناني يستنكر التفجير الارهابي الذي استهدف المصلين في مسجد بحمص السورية

وفقا لما أفادته وكالة أنباء أهل البيت (ع) الدولية ــ أبنا ــ أصدر حزب الله (المقاومة الاسلامية في لبنان) بيانا حول التفجير الارهابي الذي استهدف المصلين في مسجد علي ابن ابي طالب (ع) بمدينة حمص السورية .

بيان صادر عن حزب الله حول تفجير مسجد الإمام علي (ع) في حمص:‏

أدان حزب الله العمل الإرهابي الذي استهدف المصلين في مسجد الإمام علي عليه السلام في مدينة حمص السورية ‏وأدى إلى سقوط عشرات الشهداء والجرحى. ويستنكر بشدة هذه الجريمة البشعة التي طالت المؤمنين في يوم ‏الجمعة المبارك في شهر رجب الحرام.‏

ويعتبر أن الأيادي المجرمة التي امتدت إلى بيت من بيوت الله تعكس هوية هؤلاء القتلة الذين لا يؤمنون بالحرمات ‏والتنوع الفكري والديني، ويعتمدون خطاب الكراهية والإقصاء ورفض الآخر، خدمة للمشاريع الأميركية ‏و"الإسرائيلية".‏

يدعو حزب الله إلى كشف الفاعلين من هذه الجماعات المنحرفة وتقديمهم إلى العدالة، وإنزال أقصى العقوبات بهم. ‏

يتقدم حزب الله من ذوي الشهداء بأحر التعازي والمواساة سائلًا الله تعالى للشهداء الرحمة وللجرحى الشفاء العاجل ‏وللشعب السوري الاستقرار والتقدم والازدهار. ‏

العلاقات الاعلامية في حزب الله

السبت 27-12- 2025‏

‏06 رجب 1447 هـ

