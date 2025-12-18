سفير بعثة الاتحاد الأوروبي يزور مرقد الامام الحسين (ع) في كربلاء المقدسة

وفقا لما أفادته وكالة أهل البيت (ع) للأنباء ـ ابنا ـ زار سفير بعثة الاتحاد الأوروبي كليمينس سيمنتر مرقد الامام الحسين (ع) في كربلاء المقدسة أمس الأربعاء حيث استقبله نائب الأمين العام للعتبة الحسينية المقدسة السيد محمد حسن بحر العلوم.

وعبر السفير الأوروبي عن سعادته الكبيرة لزيارته مرقد الإمام الحسين (ع) في مدينة كربلاء المقدسة، وهي أول زيارة يقوم بها مسؤول أوروبي رفيع الى المدينة المقدسة .

وقال سيمنتر في تصريح له :ان البعثة لديها مشاريع كثيرة في العراق ، لكن التركيز ينصب نحو ضرورة تنويع مصادر الاقتصاد الوطني، لاسيما ان القطاع العام في العراق مثقل باعداد كبيرة من الموظفين الذين يكلفون الدولة رواتب عالية، ولمعالجة ذلك يتطلب منا دعم الحكومة العراقية لتعزيز دور القطاع الخاص وفرص الشركات نحو المشاريع الناشئة والصغيرة والمتوسطة ، عبر تقديم التسهيلات والائتمانات المالية لتمكين قدراتهم بعيدا عن القطاع العام ".

ولافت إلى أن " اجمالي المساعدات التي يقدمها الاتحاد الاوروبي الى العراق سنوياً تقارب 300 مليون يورو ، في مجال دعم القطاع الخاص والمشاريع ".

وكان السفير السيد كليمنس سمتنر قد سلم نسخة من اوراقه الرسمية الى الخارجية العراقية في 18 أيلول 2025 سفيرا لبعثة الاتحاد الاوربي

