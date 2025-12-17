العتبة العباسیة تشارك في معرض كربلاء للحرف اليدوية

وفقا لما أفادته وكالة أهل البيت (ع) للأنباء ــ ابنا ــ أنهى قسم تصنيع أبواب وشبكات الأضرحة المقدسة في العتبة العباسیة استعداداته للمشاركة في معرض الحرف المعمارية والإنشائية، الذي سيُقام في جامعة كربلاء.

ويُعقد المؤتمر الدولي التاسع للعلوم الهندسية في عمادة كلية الهندسة بجامعة كربلاء يوم الخميس الموافق 18 ديسمبر 2025. ويُعدّ هذا المؤتمر منتدى علميًا بارزًا يجمع نخبة من الباحثين والأكاديميين والمتخصصين من داخل العراق وخارجه لتبادل المعارف والخبرات وعرض أحدث التطورات في مختلف المجالات الهندسية.

ويهدف القسم، من خلال مشاركته في المعرض، إلى تسليط الضوء على إنجازاته وخبراته في مجال الحرف اليدوية الدقيقة، والمتمثلة في صناعة أبواب وشبكات الأضرحة المقدسة التي تمزج بين الفن الهندسي المعاصر والزخرفة الإسلامية الأصيلة.