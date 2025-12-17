الإطاحة بأخطر خبراء التفجير في تنظيم داعش من دولة مجاورة بالعراق

وفقا لما أفادته وكالة أهل البيت (ع) للأنباء ــ أبنا ــ قال جهاز الأمن الوطني العراقي في بيان له، إن الإرهابي المقبوض عليه يُعدّ من العناصر عالية الخطورة، إذ يرد اسمه ضمن قوائم قيادات التنظيمات الإرهابية، مبينًا أن نشاطه الإرهابي بدأ منذ عام 2004 ضمن عناصر تنظيم القاعدة في العاصمة بغداد، متخذًا كنية «أبو علياء.

وأشار البيان إلى أن الإرهابي كان متخصصًا في تجهيز العبوات الناسفة، وقيادة مفرزة إرهابية مكوّنة من خمسة عناصر لتنفيذ العمليات الإجرامية، فضلًا عن مسؤوليته عن ربط وتجهيز أجهزة التفجير بالهواتف النقالة.

وأوضح الجهاز أن الإرهابي أسهم بشكل مباشر في تنفيذ عمليات إرهابية استهدفت مناطق مختلفة من العاصمة بغداد، لافتًا إلى أن التحقيقات كشفت امتلاكه خبرة متقدمة في تنفيذ التفجيرات المزدوجة، وهي الأسلوب الإجرامي الذي يهدف إلى استهداف فرق الإنقاذ والقوات الأمنية عند وصولها إلى موقع التفجير الأول.

وأضاف البيان أنه، إبان عمليات التحرير، انتقل الإرهابي إلى محافظتي صلاح الدين وكركوك، وغيّر كنيته إلى «أبو مصطفى»، حيث شغل منصب مسؤول الاتصالات والمشرف المباشر على تجهيز وتشفير منظومات الاتصالات آنذاك، قبل أن يهرب من العراق عقب اندحار التنظيم الإرهابي ويختبئ لسنوات خارج البلاد.

