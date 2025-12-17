  1. الرئيسية
ضمن برامج أسبوع العفاف إقامة ندوة ثقافية في جامعة الكوفة 

17 ديسمبر 2025 - 14:33
 نظّمت العتبة العلويّة المقدّسة ، ندوة ثقافية في جامعة الكوفة -كلية الصيدلة ضمن برامج اسبوع العفاف،بعنوان (الرمز فاطمة الزهراء عليها السلام).

وفقا لما أفادته وكالة أهل البيت (ع) للأنباء ــ أبنا ــ  نظّم قسم الشؤون الفكرية والثقافية - وحدة المكتبة النسوية ، وبالتعاون مع مركز نَظْم للتخطيط والتطوير في العتبة العلويّة المقدّسة ، ندوة ثقافية في جامعة الكوفة -كلية الصيدلة ضمن برامج اسبوع العفاف،بعنوان (الرمز فاطمة الزهراء عليها السلام).

وقالت مسؤولة وحدة المكتبة النسوية الخادمة سارة حمودي :" إنَّ الندوة تناولت محاورَ فكرية وأخلاقية عدّة ،ركّزت على سيرة  السيدة فاطمة الزهراء (عليها السلام) ،بوصفها نموذجًا للعفاف والوعي والالتزام" .

أهداف الندوة 
وبيّنت أن الندوة هدفت  إلى ترسيخ مفاهيم العفاف والالتزام الأخلاقي ،وبيان أثرها في بناء شخصية الطالبة الجامعية ،مع  ربط السيرة الزهرائية بواقع الحياة الأكاديمية والتحديات المعاصرة ، وبأسلوب  علمي يتناسب مع البيئة .الجامعية

تفاعل الطالبات
وشهدت الندوة تفاعلًا إيجابيًا من قبل طالبات الكلية ، تمثّلت بالمداخلات والنقاشات التي عكست مستوى الوعي والاهتمام بمضامين الندوة.

ختام الفعالية

وفي ختام الندوة، أعرب عدد من الطالبات عن رغبتهنَّ في استمرار إقامة مثل هذه الفعاليات الثقافية ، لما لها من دور في تعزيز القيم الأخلاقية والوعي الفكري داخل الوسط الجامعي.
