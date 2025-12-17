ضمن برامج أسبوع العفاف إقامة ندوة ثقافية في جامعة الكوفة 

وفقا لما أفادته وكالة أهل البيت (ع) للأنباء ــ أبنا ــ نظّم قسم الشؤون الفكرية والثقافية - وحدة المكتبة النسوية ، وبالتعاون مع مركز نَظْم للتخطيط والتطوير في العتبة العلويّة المقدّسة ، ندوة ثقافية في جامعة الكوفة -كلية الصيدلة ضمن برامج اسبوع العفاف،بعنوان (الرمز فاطمة الزهراء عليها السلام).

وقالت مسؤولة وحدة المكتبة النسوية الخادمة سارة حمودي :" إنَّ الندوة تناولت محاورَ فكرية وأخلاقية عدّة ،ركّزت على سيرة السيدة فاطمة الزهراء (عليها السلام) ،بوصفها نموذجًا للعفاف والوعي والالتزام" .

أهداف الندوة

وبيّنت أن الندوة هدفت إلى ترسيخ مفاهيم العفاف والالتزام الأخلاقي ،وبيان أثرها في بناء شخصية الطالبة الجامعية ،مع ربط السيرة الزهرائية بواقع الحياة الأكاديمية والتحديات المعاصرة ، وبأسلوب علمي يتناسب مع البيئة .الجامعية

تفاعل الطالبات

وشهدت الندوة تفاعلًا إيجابيًا من قبل طالبات الكلية ، تمثّلت بالمداخلات والنقاشات التي عكست مستوى الوعي والاهتمام بمضامين الندوة.

ختام الفعالية

وفي ختام الندوة، أعرب عدد من الطالبات عن رغبتهنَّ في استمرار إقامة مثل هذه الفعاليات الثقافية ، لما لها من دور في تعزيز القيم الأخلاقية والوعي الفكري داخل الوسط الجامعي.

