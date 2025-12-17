"ساعة واحدة تفصل أطفال غزة عن الموت".. الأزهر يهاجم إسرائيل في بيان عبر مرصده

وفقا لما أفادته وكالة أهل البيت (ع) للأنباء ــ ابنا ــ مشيرًا إلى استمرار المأساة الإنسانية في القطاع، حيث يواجه الأطفال المصابون بالسرطان مصيرًا مأساويًّا بسبب منع سلطات الاحتلال الإسرائيلي وصولهم إلى العلاج المنقذ للحياة.

وأوضح المرصد في بيانه أنه "منذ اندلاع العدوان، تمنع سلطات الاحتلال المرضى ذوي الحالات الخطيرة من مغادرة غزة لتلقي العلاج في مستشفيات الضفة الغربية والقدس، التي لا تبعد سوى ساعة واحدة"، مؤكدًا أن "التعنت الإسرائيلي يزيد من معاناة مرضى الأورام في القطاع"، خاصةً بعد خروج المستشفيين الأوروبي والتركي المتخصصين عن الخدمة، "ما ترك آلاف مرضى السرطان دون أي علاج يُذكر".

وأشار المرصد إلى حالات وفاة مأساوية، من بينها الطفل غزّال (6 سنوات) المصاب بابيضاض الدم الحاد، وهيّا المصابة بسرطان الكلى، ويوسف (12 عامًا) المصاب بليمفوما الصدر، وقال: "جميعهم ماتوا بعد معاناة شديدة، رغم أن حالتهم كانت قابلة للشفاء التام لو سُمح لهم بالوصول إلى المستشفيات الفلسطينية على بُعد عشرات الكيلومترات فقط، ما يجعل تعنت الاحتلال بمثابة حكمٍ بالإعدام لهؤلاء الأطفال".

ونوّه المرصد إلى أن "أكثر من 16,000 إنسان من مرضى السرطان، والجرحى، ومن يعانون من أمراض خطيرة يحتاجون إلى إجلاء طبي عاجل من غزة"، مؤكدًا أن "الطريق الأسرع لإنقاذهم هو السماح للمستشفيات الفلسطينية في الضفة الغربية والقدس باستقبالهم"، إلا أن "الاحتلال يرفض ذلك بشكل قاطع".