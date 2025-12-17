رئيس وفاق المدارس الشيعيّة في باكستان: ضرورة أن يلازم عالم الدين مسار تحصيل العلم وحفظ الآثار العلميّة

وفقا لما أفادته وكالة أهل البيت (ع) للأنباء ــ أبنا ــ حضر آية اللّه الحافظ السيّد رياض حسين النجفيّ، رئيس وفاق المدارس الشيعيّة في باكستان، مراسم اختتام «تكريم وتقدير الباحثين الحوزويّين» التي نظّمها فرع الأبحاث التابع لجامعة المصطفى العالميّة بباكستان، حيث أعرب عن تقديره لجهود جامعة المصطفى العالميّة في مجال نشر العلم والبحث، معتبرًا هذه الخطوة مهمّةً للغاية في سبيل الارتقاء بالمستوى العلميّ للمجتمع.

على العالم الدينيّ أن يلازم مسار تحصيل العلم وحفظ الآثار العلميّة

كما عبّر سماحته عن أسفه لعدم الحفاظ على كثيرٍ من الآثار العلميّة والمكتوبة للعلماء حتّى الآن، مؤكّدًا ضرورة أن يسعى كلّ عالمٍ دينيٍّ ليترك إرثًا علميًّا من بعده. وحدّد ثلاث مهامّ أساسيّةٍ ينبغي للعلماء الالتزام بها:

1. تدوين الأفكار والبحوث العلميّة وتوثيقها.

2. القيام بواجب التعليم والتدريس.

3. المشاركة في شؤون الرفاهيّة العامّة والخدمات الاجتماعيّة.

وفي سياق حديثه، شدّد آية اللّه رياض نجفيّ على ضرورة الاهتمام الخاصّ بالقرآن الكريم، مذكّرًا بأنّ وصيّة النبيّ الأكرم (صلّى اللّه عليه وآله) هي التمسّك بكتاب اللّه، الذي تمّ تفسيره على يد أهل البيت (عليهم السلام)، غير أنّ الاهتمام بفهم القرآن الكريم لا يحظى، للأسف، بالمستوى المطلوب في أوساط المسلمين.

كما دعا سماحته إلى إدراج دروس الفقه والأصول إلى جانب تجويد القرآن وترجمته ضمن المناهج الدراسيّة للمدارس الدينيّة (ذات المستوى التأسيسي والتعليم العام)، مشيرًا إلى أن رسائل بهذا الخصوص قد أُرسلت إلى قائد الثورة الإسلاميّة الإمام الخامنئيّ وإلى مدير الحوزات العلميّة آية اللّه الأعرافيّ.

وفي تتمّة حديثه، شدّد رئيس وفاق المدارس الشيعيّة في باكستان على أهمّيّة تعليم الصلاة وترجمتها وتلاوة القرآن الكريم مع ترجمته، للأطفال بشكلٍ صحيحٍ، مقترحًا تحويل كلّ مركزٍ دينيٍّ إلى دارٍ للقرآن، بما يتيح للطلّاب تلقّي التعليم بانضباطٍ وبرمجةٍ دقيقةٍ، لافتًا إلى أنّ الجهود الصغيرة المنتظمة يمكن أن تفضي إلى نتائج كبيرةٍ وخالدةٍ.

........

انتهى/ 278