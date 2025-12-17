إقامة دورة تخصصية في مهارات تحقيق صدور المرويات

وفقا لما أفادته وكالة أهل البيت (ع) للأنباء ــ أبنا ــ أقام مركز الصادقَين للبحوث والدراسات والتحقيق التابع للهيأة العليا لإحياء التراث في العتبة العباسية المقدسة دورة الصادقَين (عليهما السلام) الرجالية في اكتساب المهارات الأساسية لتحقيق صدور المرويات.

وقال محاضر الدورة السيد غيث شبر: إنّ "الدورة تضمن محاضرات عدّة تناولت كيفية تحصيل المهارة اللازمة لتحقيق صدور الروايات من جهاتها وتعتمد على الطريقة العملية والتطبيقية أكثر مما تعتمد على المعارف النظرية في علم الرجال والدراية، وركزنا على كيفية التطبيق الرجالي لهذا العمل وكيفية اكتساب مهارة كشف الصدور".

من جانبه، أكّد مسؤول وحدة النشاط في المركز الشيخ حمد الشمري أنّ "هذه الدورة، التي تستمر لثلاثة أسابيع وتجمع بين الجانبَين النظري والعملي في علم الرجال، تأتي ضمن سلسلة أنشطة المركز الرامية إلى صقل مهارات طلبة العلوم الدينية والنخب الأكاديمية".

وأشار إلى أنّ "المركز سبق وأقام دورات نوعية في التحقيق وكتابة البحث العلمي أثمرت عن نتاجات مؤلّفة في فنّ استخراج المباني وكيفية كتابة البحوث العلمية"، مبيّنًا أنّ "الدورة الحالية ستُتاح فور انتهائها عَبرَ المنصات الرسمية للمركز لتعميم الفائدة بين الباحثين والمحققين".

