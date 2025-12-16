ندوة دولية بمناسبة الذكرى المئوية والخمسمائة لمولد النبي محمد (ص)؛ تجمع علماء من مختلف الأديان

وفقا لما أفادته وكالة أهل البيت (ع) للأنباء ــ ابنا ــ بمناسبة الذكرى المئوية والخمسمائة لمولد النبي محمد (ص)، عُقدت ندوة حوارية بين الأديان بعنوان "البصمات الإنسانية في حياة المصطفى(ص)" في مدرسة السليمانية بمدينة باتنا.

حضر الفعالية علماء ومفكرون وقادة من مختلف الأديان، من الهند وخارجها، مؤكدين على قيم السلام والإنسانية والوئام.

وصرح يعقوب جعفري، أمين منشورات مؤسسة محبة أم الأئمة التعليمية والخيرية، بأن مدرسة السليمانية التاريخية شهدت في الثالث عشر من ديسمبر/كانون الأول حدثًا تاريخيًا لا يُنسى، حيث تحولت الندوة الهندية للحوار بين الأديان إلى حدث دولي.

وقد ساهم حضور المشاركين، سواءً حضوريًا أو عبر الإنترنت، في تعزيز مكانة الندوة. ووحدت المحبة المشتركة للنبي (ص) الجميع كما توحدت حبات المسبحة، وعكست المنصة تنوع ووحدة الهند العظيمة.