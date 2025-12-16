إقامة حفل خاص لتكريم المساهمات العلمية لخريجي المعاهد الدينية في باكستان

وفقا لما أفادته وكالة أهل البيت (ع) للأنباء ــ ابنا ــ أُقيم حفلٌ خاص في جامعة الكوثر، برعاية فرع جامعة المصطفى العالمية في إسلام آباد، لتكريم الإسهامات العلمية للمؤلفين والمترجمين والباحثين من خريجي مختلف المعاهد والحوزات العلمية في باكستان. وقد تشرف الحفل بحضور زعيم الطائفة الشيعية في باكستان، العلامة السيد ساجد علي نقوي، الذي حضر كضيف شرف وألقى كلمةً رئيسية. وفي كلمته، أكد العلامة السيد ساجد علي نقوي أن الجهود الأكاديمية والتأليفية والترجمية لخريجي المعاهد العلمية تُعدّ ضمانةً للاكتفاء الذاتي الفكري واستمرارية البحث العلمي.

وشدد على أن الأمم التي لا تُكرم علماءها تُصبح تدريجيًا ضعيفةً فكريًا. وأشاد بجامعة المصطفى العالمية لمبادرتها في تكريم الشخصيات الأكاديمية، مشيرًا إلى أن مثل هذه البرامج تُسهم بدورٍ حيوي في الحفاظ على استمرارية البحث العلمي وإلهام الجيل الشاب للانخراط في البحث والدراسة. وبهذه المناسبة، أُقيمت أكشاك لبيع الكتب التي تضمّ مؤلفات وترجمات المؤلفين والمترجمين المكرمين، والذين يمثلون مختلف المعاهد والحوزات من مختلف أنحاء باكستان. وحضر الحفل عدد كبير من العلماء والمعلمين والباحثين والطلاب، واختُتم بصلاة جماعية.