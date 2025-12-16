مجموعة بنغلاديش تي كي تعلن عن الموسم الثاني من برنامج تلاوة القرآن الكريم خلال شهر رمضان 2026

وفقا لما أفادته وكالة أهل البيت (ع) للأنباء ــ ابنا ــ أعلنت مجموعة تي كي رسميًا عن الموسم الثاني من برنامج الواقع الإسلامي ومسابقة تلاوة القرآن الكريم، "آيات من نور - الموسم الثاني"، والذي سيُقام خلال شهر رمضان المبارك عام ٢٠٢٦. وقد تم الإعلان عن ذلك في مؤتمر صحفي عُقد يوم الأحد في فندق بان باسيفيك سونارجاون في دكا، بنغلاديش. وتحدث في المؤتمر السيد محمد مفصل حق، المدير التجاري لمجموعة تي كي، إلى جانب نخبة من علماء الدين الإسلامي، والعلماء، وممثلين عن وسائل الإعلام الوطنية. وأوضح حق أن هذه المبادرة تهدف إلى توفير منصة وطنية للشباب الموهوبين من حفظة القرآن الكريم من جميع أنحاء البلاد، مع تشجيعهم على ممارسة القرآن الكريم وتقديره. وأعرب عن ثقته بأن الموسم الثاني سيحقق نجاحًا أكبر من الموسم الأول، وأكد مجددًا أن مجموعة "بوستي" ستواصل دعم هذا المشروع الذي يركز على القرآن الكريم.

تحدث ألماس ريسول غني، مدير الموارد البشرية في مجموعة تي كي، في الفعالية، مؤكدًا على أهمية البرنامج كجزء من مساهمات المجموعة الاجتماعية الأوسع. وأشار إلى أن البرنامج سيظل من أبرز جهود مجموعة تي كي في خدمة الإسلام. كما حضر الفعالية القارئ الشهير عالميًا ورئيس لجنة تحكيم برنامج "آيات من نور" (Pusti)، الشيخ أحمد بن يوسف الأزهري. وأشاد الشيخ أحمد بالمبادرة لما لها من دور في إلهام الأطفال والشباب لتعزيز صلتهم بالقرآن الكريم، وأثنى على مجموعة تي كي لجهودها في نشر القيم الإسلامية في المجتمع. سيتمكن حافظو القرآن الشباب الموهوبون من جميع أنحاء بنغلاديش من المشاركة في جولات الاختبارات التمهيدية. وبناءً على تقييمات لجنة تحكيم من ذوي الخبرة وعلماء مرموقين، سيتأهل المتسابقون المختارون إلى المسابقة الرئيسية. سيحصل المشاركون في الاختبارات الإقليمية على هدايا خاصة من برنامج "آيات من نور"، بينما سيحصل الفائزون في الجولة النهائية على جوائز قيّمة تصل قيمتها إلى مئات الآلاف من التاكا، بالإضافة إلى جوائز أخرى.

ستبدأ مرحلة الاختبارات على مستوى البلاد في 22 ديسمبر 2025. وستُبث الحلقات الرئيسية يوميًا طوال شهر رمضان من الساعة الخامسة مساءً وحتى قبيل أذان المغرب على القناة التاسعة، إحدى القنوات التلفزيونية الرائدة في البلاد. كما حضر المؤتمر الصحفي مسؤولون كبار، من بينهم رؤساء المبيعات وقادة الأعمال ومدراء تنفيذيون من مختلف وحدات مجموعة تي. كي.