سياسي مسلم ينتقد رئيسة وزراء ولاية بيهار بسبب قرارها بنزع الحجاب

وفقا لما أفادته وكالة أهل البيت (ع) للأنباء ــ ابنا ــ انتقدت رئيسة وزراء جامو وكشمير السابقة، محبوبة مفتي، رئيس وزراء بيهار، نيتيش كومار، على خلفية حادثة نزعه حجاب طبيبة.

وقالت السياسية المسلمة من جامو وكشمير: "ربما حان الوقت الآن لنيتيش كومار أن يتنحى عن منصبه (كرئيس للوزراء)".

وكتبت على موقع X (تويتر سابقًا): "أعرف نيتيش شخصيًا وأحترمه، لذا كان مشهد نزعه الحجاب عن شابة مسلمة صادمًا بالنسبة لي".

وأضافت محبوبة مفتي: "هل يُعزى هذا إلى تقدم العمر، أم أن تطبيع الإهانة العلنية للمسلمين أصبح أمرًا مقبولًا؟ والأمر الأكثر إثارة للقلق هو رؤية من حوله يتعاملون مع هذه الحادثة المروعة وكأنها تسلية".

وتابعت قائلة: "نيتيش، ربما حان الوقت الآن لاستقالتك من منصبك".