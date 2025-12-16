العتبة الحسينية المقدسة تكشف عن حجم تكاليف العلاج المجاني في البصرة العراقية

وفقا لما أفادته وكالة أنباء أهل البيت (ع) الدولية ــ أبنا ــ كشف ادارة مستشفى الثقلين لعلاج الاورام في محافظة البصرة التابعة لهيئة الصحة والتعليم الطبي ان حجم تكاليف العلاج المجاني الذي انفقته العتبة الحسينية المقدسة منذ افتتاح المستشفى الى الآن على مدى (19) شهرا والمقدم الى (13) الف مريض بمجمل مراجعاتهم وزياراتهم تجاوز (42) مليار دينار عراقي، مؤكدة انها سجلت حوالي (130) الف زيارة واجرت نحو (12) الف فحصا اشعاعيا ومختبريا.

وقال مدير المستشفى الدكتور "علي سمير الكناني" في حديث مع وكالة نون الخبرية ان" المستشفى وبعد مرور اكثر من عام ونصف العام على افتتاحه ما زال يقدم جميع خدماته مجانا للمرضى من محافظة البصرة وباقي محافظات العراق ومرضى عرب واجانب"، مشيرا الى ان" ادارة المستشفى تسعى جاهدة لتطوير جميع الخدمات الطبية لان تقديم الخدمة الطبية ممكن تقديمها لكن الاهم تطويرها من خلال استقطاب الكفاءات الطبية الماهرة، وتوفير الاجهزة الطبية والمعدات الحديثة، وتوفير اجهزة العمليات الجراحية، واصبح هدف جميع العاملين تقديم افضل الخدمات الطبية وفق اعلى المعايير العالمية والسعي الدائم لتطويرها، حيث عملت جميع الاقسام والشعب والوحدات في المستشفى بكامل طاقاتها واستثمرتها وحصلنا على خدمات نوعية للمرضى، ولا يخفى على الجميع ان مريض الاورام هو مريض شامل ولا يقتصر علاجه على مراجعة واحدة للمستشفى، بل ترسم له خطة متكاملة للعلاج منذ زيارته الاولى ويعالج وفق جدول زمني وخاصة جلسات العلاج الكيميائي التي يمكن ان تكون اسبوعية او كل اسبوعين او ثلاثة اسابيع، اضافة الى العلاج الاشعاعي اليومي، وللمراقب ان يتصور عدد المراجعين اليومي للمستشفى، حيث كانت تستقبل (100) مراجع يومي، اما الآن فاصبحت تستقبل اكثر من (300) مراجع يوميا، حيث وصل النجاح بخطط علاج المرضى الى وضع خطة لعلاجه داخل منزله عندما وضعت تعليمات خاصة بما يتوجب على المريض تناوله من علاج او مواعيد مراجعته من خلال التواصل المستمر مع المريض".

الاف المراجعين

وشدد "الكناني" قائلا ان" عدد المراجعين لاول مرة ومن لديهم زيارات للعلاج الذين يستقبلهم المستشفى اصبح يتجاوز (10) الاف مراجع شهريا، وهو نجاح يصعب تحقيقه في عمر مؤسسة طبية افتتحت منذ عام ونصف العام، لان جميع الاقسام تعمل بكامل طاقتها ليلا ونهارا، وفي مقدمتها قسم الاستعلامات الذي يبرمج مراجعات وخطوات المرضى منذ وصولهم الينا، ما دفعنا الى مضاعفة اعداد الملاكات العاملة في المستشفى وفق شهادات تخصصية ومعايير تعامل مع المرضى"، مبينا ان" في محافظة البصرة مؤسسات طبية حكومية وغير حكومية تقدم خدمات كبيرة للمرضى، وما دور مستشفى الثقلين الا تقديم الدعم والعون والاسناد لها، وقد شاهد المرضى فيه حجم ونوع من الخدمات الطبية وطريقة ايصال وشرح المعلومة ورسم الخطة العلاجية خلق تفاعلا بينهم وبين المستشفى واوجد طريقة مهمة لجعل المريض طرفا مهما ومشاركا في العلاج من خلال طرح استبيانات فيها اسئلة محددة يجيب عليها اكثر من (1500) مريض او ذويهم تأخذ فيها الآراء التي تؤسس لنا قاعدة بيانات لتقييم جودة الخدمات والتعامل والدعم النفسي من جهة وتصحيح الخدمة او تطويرها من جهة اخرى"، منوها الى ان" التعامل الانساني مع المرضى وكثرة مراجعاتهم وزياراتهم جعلهم اصدقاء للملاك الطبي والتمريضي والفني واصبحوا شركاء في النجاح وباتوا يمتلكون من المعلومات الطبية ما اطلقوه على انفسهم انهم اصبحوا "شبه طبيب" وممكن ان ينقل تلك تجربة في مكان آخر تعتبر ناجحة جدا، ونعتبره جيشنا خارج المستشفى لانهم سينقلون ما تلقوه من معلومات وشاهدوه من اجراءات الى آخرين"، لا سيما اننا "مؤسسة غير ربحية تعمل وتقدم تلك الخدمات الى هذه الاعداد الغفيرة من المرضى مجانا".

احصائيات وزيادات

ولفت الى ان " المستشفى كان يعد احصائية كل ثلاثة اشهر وبسبب زيادة زخم العمل وتضاعف اعداد المراجعين اصبح يعدها شهريا، وتبين لنا ان نسبة المراجعين بين النصف الاول من العام الاول لافتتاح المستشفى والنصف الاول من العام الثاني زادت بنسبة (40) بالمئة، وكنا نستقبل يوميا (20) حالة كمراجعة اولى للمستشفى واصبحت الآن (35) حالة يوميا، وبد زيادة اعداد العاملين وساعات الدوام اصبح العلاج الكيميائي يستقبل يوميا (25) مريض لتغطية الاحتياجات بعد ان كان يستقبل (15) مريض فقط، حتى وصل عدد المرضى الذين قدمت لهم الخدمات منذ افتتاح المستشفى الى الآن بحدود (13) الف مريض، بمتوسط زيارات تصل الى (30) زيارة للمريض الواحد، ونستطيع القول اننا سجلنا حوالي (130) الف مراجعة خلال نفس المدة للعيادات الاستشارية التي كانت (8)عيادات، واصبحت (16) عيادة، وعيادتي جراحة بعد ان كانت واحدة فقط و(4) عيادات اورام وعيادتي اشعاع، وجميع تلك الزيادات والملاكات لتغطية حاجة واعداد المرضى وتقديم الخدمات بافضل جودة وحسب المعايير العالمية"، مؤكدا ان المستشفى اجرى (140) الف فحصا مختبريا منذ افتتاحه الى الآن، وتجاوزنا (50) الف جلسة علاج شعاعي، وكذلك اجرى المستشفى خلال (19) شهرا (11) الف و(890) فحصا اشعاعيا توزعت بين (2600) فحص بجهاز الرنين، و(2170) فحص بجهاز المفراس، وفي الاشعة اجريت (2000) فحص، وبجهاز "البيتسكان" تحقق (3500) فحصا، وفحص المرضى بجهاز "Gamma" و" " Spectra Cameraبلغ (320) حالة، وفحص جهاز "Mammogram" للكشف المبكر عن سرطان الثدي وصل الى (1300) حالة، كما اجرى اكثر من (900) عملية جراحية نوعية (خاصة متقدمة) وهو اعلى توصيف طبي لمستوى العمليات ينفذها ملاك وفريق طبي متخصص، لان مريض الاورام يخضع الى تقييم لجنة علمية ويتحول الى فريق جراحي "Consultant" ، ولدينا فرق من هذا النوع في امراض الرقبة، والجهاز الهضمي، والمجاري البولية، وقرارات معدة بالتواصل مع لجان متخصصة يكون رأيها طبي شامل، لا تقتصر على قرار طبيب واحد بل مدعمة بقرارات اكثر من طبيب، وهو ما اسهم بتحقيق الكثير من قصص النجاح واكتساب الكثير من المرضى لنسب نجاح في شفائهم واستجابتهم للعلاج".

(42) مليار

وركز "الكناني" على ان" مريض الاورام وملفه يعالج بشكل شامل وبجميع التخصصات الطبية داخل المستشفى وممكن ان يحتاج الى اطباء الامراض القلبية، والباطنية، والنفسية، وجميع تلك الكفاءات الطبية واستقطاب الخبرات هي مكسب للمحافظة وخبراتها في التعامل مع الاجهزة المتطورة والحديثة يمكن ان يسهم بتدريب ملاكاتنا المحلية بمختلف تخصصاتها وتطوير قدراتها، وجميع تلك الخدمات الطبية التي تقدم منذ (19) شهر مجانية تتحمل تكاليفها العتبة الحسينية المقدسة بعد توجيهات المتولي الشرعي للعتبة الحسينية المقدسة الذي اوعز بتمديد مدة العلاج المجاني الى نهاية العام الجاري، لان كل مريض يعالج في المستشفى بفتح له حساب ويزود بـ"كود" خاص وتسجل فيه كل قوائم التكاليف المالية للخدمات المقدمة له من جميع الاقسام وفي نهاية المطاف يزود بقائمة "فاتورة حساب" فيها الكلفة النهائية لعلاجه ومذيلة في اسفلها بعبارة "دفعت تكاليف العلاج من قبل العتبة الحسينية المقدسة"، كاشفا ان" حجم تكاليف العلاج المجاني في مستشفى الثقلين للمرضى الذين بلغ عددهم اكثر من (13) الف مريض بمجمل مراجعاتهم وخدماتهم المقدمة بمعايير عالمية منذ افتتاحه الى الآن على مدى (19) شهرا تجاوز (42) مليار دينار عراقي"، مشددا ان" المعيار الاساسي الذي تعمل عليه العتبة الحسينية وهيئة الصحة ان تحصل المستشفى على الاعتمادية الدولية وتكون مؤسسة عالمية تضاهي المؤسسات الدولية خارج العراق، ونأمل الحصول على الاعتمادية الدولية خلال العام المقبل (2026) بعد ان حققنا نسبة (70) بالمئة من معايير الاعتمادية الدولية".

