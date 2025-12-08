تم تحميل أكثر من 500,000 عقار وقفي على بوابة UMEED

وفقا لما أفادته وكالة أهل البيت (ع) للأنباء ــ ابنا ــ مع تسجيل أكثر من 517,000 عملية تحميل عقارية حتى الإحصاء النهائي، أغلقت بوابة UMEED المركزية لإدارة عقارات الأوقاف أبوابها مساء 6 ديسمبر، وفقًا للمهلة الزمنية المحددة بستة أشهر بموجب قانون الأوقاف (المعدل) لعام 2025. على من لم يقم بالتحميل خلال الإطار الزمني المحدد مراجعة محكمة الأوقاف، والتي قد تمنح تمديدًا يصل إلى ستة أشهر فقط في حال اقتناعها بأسباب التأخير في تحميل التفاصيل.

ومع ذلك، أوضح وزير شؤون الأقليات، كيرين ريجيجو، يوم الجمعة، أنه كإجراء "إنساني وتسهيلي" لمن لم يتمكن من التسجيل، لن تُفرض أي عقوبات أو إجراءات صارمة خلال الأشهر الثلاثة المقبلة، مما يُمكّن من لم يتمكنوا من تحميل بياناتهم لأسباب وجيهة من مراجعة المحكمة.

حتى يوم السبت، من بين جميع العقارات المُحمّلة والبالغ عددها 5,17,040 عقارًا، تمت الموافقة على ما يزيد قليلاً عن 216,000 مليون عقار من قِبل الجهات المُعتمدة المُعيّنة، بينما قدّم "المُطوّرون" حوالي 2,130 مليون عقار لا يزالون في انتظار الموافقة، بينما رُفض 10,869 عقارًا أثناء عملية التحقق.

شهدت عمليات التحميل ارتفاعًا مفاجئًا بعد أن رفضت المحكمة العليا في الأول من ديسمبر تمديد الإطار الزمني للتسجيل الإلزامي لجميع عقارات الوقف، بما في ذلك "الوقف الخاص بالمستخدم"، على بوابة UMEED.