مساعدو الباحثين من المعاهد الهندية يجتمعون لمناقشة أهمية البحث في الدراسات الإسلامية

وفقا لما أفادته وكالة أهل البيت (ع) للأنباء ــ ابنا ــ عُقد في جامعة المصطفى الدولية - فرع الهند، لقاءٌ ودّيٌّ لنخبةٍ من مساعدي البحث من المعاهد الدينية الهندية.

ترأس اللقاءَ وألقى كلمةً رئيسُ فرع الجامعة في الهند، حجة الإسلام والمسلمين سيد كمال حسيني. وشرح حجة الإسلام والمسلمين سيد كمال حسيني، في هذا اللقاء، أهمية البحث في الإسلام مُستشهدًا بالآيات القرآنية والأحاديث النبوية.

ثم عرّف البحث والتحقيق، مُؤكدًا أن قيمة أي عمل بحثي تعتمد أساسًا على عاملين: اختيار الموضوع، والنتائج والآثار المترتبة عليه.

وأشار إلى أن: "مسألة البحث في المعاهد الدينية ترتبط ارتباطًا وثيقًا بالالتزام الديني ورخاء الإنسان. وباعتبارها أساس جميع العلوم، فإنها تتطلب منهجيةً سليمةً للبحث والتحقيق. ومن الضروري تعليم منهجية البحث لجميع طلاب وأساتذة المعاهد الدينية ليصبحوا باحثين وعلماءً مُلِمّين بالعلوم الدينية." واختتم رئيس فرع الهند لجامعة المصطفى العالمية توصياته قائلاً: "إن البحث في العلوم الدينية فضيلة وضرورة في آن واحد، لأنه يخلق البصيرة ويوسع المعرفة".