الهند؛ الجرافات تُجبر أكثر من 90 عائلة مسلمة على النزوح

وفقا لما أفادته وكالة أهل البيت (ع) للأنباء ــ ابنا ــ في ظلمة قارسة البرودة في صباحٍ مبكرٍ من شهر ديسمبر، حيث اعتاد سكان مقاطعة نينيتال التجمع حول نيران صغيرة للتدفئة، استيقظت أكثر من 90 عائلة مسلمة في منطقة بوشدي برامناغار على دوي جرافاتٍ هائجة.

مع شروق الشمس، كانت منازلهم قد هُدمت. في حوالي الساعة 5:30 من صباح يوم الأحد، نفذت إدارة ولاية أوتاراخاند حملة هدمٍ تركت الأطفال يرتجفون في العراء، وكبار السن يبكون على الأرض، والعائلات تبحث بين الأنقاض عن الملابس والأواني وكل ما تبقى لهم.

بالنسبة للمسلمين في الولاية، الذين يعانون أصلًا من هدم المساجد والمدارس والأضرحة مؤخرًا، فقد عزز هذا الإجراء الأخير اعتقادهم بأنهم يتعرضون للتمييز بسبب هويتهم. قالت خورشيد، وهي أرملة تبلغ من العمر 60 عامًا، وقفت بالقرب من بقايا منزلها المدمر، بهدوء: "عشت هنا طوال حياتي. وُلد أطفالي هنا. اليوم لم يبقَ لي شيء. كيف سأنجو من هذا البرد؟" ارتجف صوتها وهي تشير إلى الجدران المكسورة حيث كانت تحتفظ ذات يوم بملابسها الشتوية.

كانت سيما، وهي المعيلة الوحيدة لعائلتها، تحتضن أطفالها الثلاثة. قالت، بينما كان أصغر أطفالها يبكي داخل شال رقيق: "زوجي مريض. أعمل في منازل مجاورة. أخبروني، أين آخذ أطفالي اليوم؟ ليس لدينا حتى بطانيات دافئة".

جلس كثير من الناس على الأرض بجانب الأنقاض، يحاولون جمع الأواني والفراش والكتب المدرسية. حاول البعض إخراج ماعزهم وأبقارهم من الحظائر المدمرة، غير متأكدين إلى أين سيذهبون بعد ذلك. ووفقًا للإدارة، كانت المنازل على أراضي إدارة الغابات.

قال فيفيك راي، مدير بلدية نينيتال، الذي أشرف على العملية: "اتخذ الإجراء وفقًا للإجراءات القانونية وبعد إصدار إشعارات. تم تسجيل كل شيء بكاميرات بدون طيار".

لكن العائلات نفت ذلك بشدة. وقال كثيرون إنهم لم يتلقوا أي إشعار على الإطلاق. وتساءل رجل مسن: "إذا كان هذا غير قانوني، فلماذا لم يخبرنا أحد عندما كنا نبني المنازل؟ لماذا انتظرنا حتى الشتاء لطردنا من الشارع؟" قال أحد السكان: "كان الجميع يعلم بوجود هذه المنازل هنا. كما أن موظفي الغابات أخذوا أموالًا. إذا لم تكن هذه الأرض ملكنا، فلماذا سمحوا لنا بالعيش هنا لسنوات؟"