مناورات للكيان الصهيوني في جنوب سوريا

وفقا لما أفادته وكالة أهل البيت (ع) للأنباء ــ ابنا ــ أعلن المتحدث باسم الجيش الاحتلال يوم السبت عن إجراء مناورات في مناطق "جبل دوف" الواقعة شمال الأراضي المحتلة و"جبل الشيخ" في جنوب سوريا.

وأشار إلى أن هذه المناورات ستبدأ صباح يوم الأحد، قائلاً إنه خلال المناورات ستشهد تحركات واسعة للقوات الأمنية.هذا القائد العسكري الصهيوني، الذي ذكر أنه سيسمع دوي انفجارات هائلة أيضاً، زعم أنه لا يخشى وقوع "حادثة أمنية".

يذكر ان "أبو محمد الجولاني" زعيم المتمردين الحاكمين في دمشق، لم يتخذ منذ استلامه السلطة أي إجراء، مهما كان بسيطاً، ضد تعديات الكيان الصهيوني على الأراضي السورية.

