السيد السيستاني يعلن إيقاف استقبال الزوار مؤقتًا في مكتبه بالنجف الاشرف

6 ديسمبر 2025 - 16:14
رمز الخبر: 1758238
 أعلن مكتب السيد السيستاني، إيقاف استقبال الزوار مؤقتًا في النجف الأشرف، مؤكدًا أن ذلك لا علاقة له بصحة المرجع التي هي "جيدة بحمد الله"، وداعيًا المؤمنين إلى "عدم الالتفات إلى الشائعات".

وفقا لما أفادته وكالة أهل البيت (ع) للأنباء ــ ابنا ــ أصدر مكتب المرجع الديني السيد علي السيستاني، اليوم السبت، تنويهًا يؤكد فيه إيقاف استقبال الزوار مؤقتًا في منزله بمحافظة النجف الاشرف، دون تحديد مدة زمنية لاستئناف الزيارات.

وذكر المكتب في بيان، أن صحة سماحة السيد السيستاني جيدة بحمد الله، وأنه تحت عناية ورعاية تامة، داعيًا المؤمنين إلى الاطمئنان وعدم الالتفات إلى الشائعات.

وأكد أن المرجعية العليا في العراق ستبقى كما عهدها الجميع "نورًا يهدي إلى الحق والصلاح ومصدر أمان للعراق والمسلمين".
