اليمن..مقتل 6 من حلف قبائل حرموت في اشتباكات مع قوات المجلس الانتقالي الجنوبي

أعلن حلف قبائل حضرموت مقتل 6 من قواته في اشتباكات مع قوات المجلس الانتقالي الجنوبي في المحافظة.

وقال الحلف في بيان له إنه "حرص على تعزيز أمن واستقرار حقول ومنشآت النفط، والقيام بمهام الدفاع عنها وعدم سقوطها بيد المليشيات الوافدة من خارج حضرموت"، في إشارة إلى قوات المجلس الانتقالي.

كما أكد حرصه على سير العمل في الشركات النفطية بسلاسة، "إلا أن تلك القوى أصرت بعزيمة على إقحام المنطقة في مربع الفوضى والصراع، وهو ما حاولنا تجنبه حفاظا على الأمن والسكينة، وعلى ألا تُصاب المنشآت النفطية بأي ضرر".

وأشار الحلف القبلي إلى أن قواته بدأت في الانسحاب من مواقع النفط في أعقاب الاتفاق مع قيادة السلطة المحلية ممثلة بالمحافظ سالم الخنبشي لتهدئة الموقف، إلا أن "قوات من تلك المليشيات قامت بالهجوم الغادر والمباغت من عدة محاور، واستهداف رجال الحلف في مواقعهم في وقت سريان الهدنة، وحصلت اشتباكات سقط على إثرها 6 شهداء.

وعلى صعيد متصل، استأنفت شركة "بترومسيلة" النفطية اليمنية (حكومية) تشغيل حقول النفط التابعة لها في محافظة حضرموت، بعد توقف لأيام جراء توتر الأوضاع الأمنية.

يُشار إلى أن حلف قبائل حضرموت تأسس عام 2013، وهو أحد أبرز القوى المعارضة للمجلس الانتقالي الجنوبي، ويسعى الحلف إلى حكم المحافظة حكما ذاتيا ويرفض استقدام أي قوات من خارج المحافظة.

ويملك الحلف القبلي قوة عسكرية تحت مسمى "قوات حماية حضرموت"، وهي قوات لا تخضع لوزارة الدفاع اليمنية.

في المقابل، تأسس المجلس الانتقالي الجنوبي عام 2017، ويطالب بانفصال جنوب اليمن عن شماله.

وتأتي التطورات الأخيرة في حضرموت ضمن صراع النفود على هذه المحافظة التي تشكل نحو ثلث مساحة اليمن وتمتلك مخزونا كبيرا من النفط.

