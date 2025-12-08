مؤتمر الأربعين يستعرض خطط 2026 من خلال تسع لجان متخصصة

وفقا لما أفادته وكالة أهل البيت (ع) للأنباء ــ ابنا ــ قال المنظمون إن المؤتمر الخامس لنشطاء الأربعين الثقافيين سيجمع نحو 300 ممثل شعبي من إيران و12 دولة أخرى في مشهد في وقت لاحق من هذا الشهر.

يُعقد هذا الحدث في الفترة من 16 إلى 19 ديسمبر، وهو جزء من الجهود المستمرة لتعزيز التعاون الدولي في مجال الأربعين - الزيارة السنوية التي تُحيي ذكرى الأربعين بعد استشهاد الإمام الحسين (عليه السلام)، والتي تجذب ملايين المشاركين من العراق وإيران وخارجهما كل عام إلى كربلاء.

صرح حجة الإسلام حامد أحمدي، رئيس اللجنة الثقافية والتعليمية في مقر الأربعين المركزي في إيران، بأن المؤتمر يعكس "تعاونًا مشتركًا واسع النطاق بين شعبي العراق وإيران".

وأكد أن جميع المشاركين متطوعون. وقال: "لن تكون هناك مؤسسات حكومية في هذا المؤتمر". وصف أحمدي تركيز الحدث على تعزيز فهم أكثر عالميةً وحضارةً ومجتمعيةً للأربعين. وأضاف: "نسعى إلى التنسيق والتآزر وتبادل الخبرات والاستفادة من القدرات المتاحة بين مختلف الشعوب". وأضاف أنه كلما تعمقت المجتمعات في فهم المفهوم الروحي للأربعين، امتد أثره.