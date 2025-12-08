اجتماع مركز الإمام الحسن (ع) في أستراليا ومؤسسة الإمام الصدر لدعم الأيتام

وفقا لما أفادته وكالة أهل البيت (ع) للأنباء ــ ابنا ــ أُقيمَ حفلٌ في برلمان ولاية نيو ساوث ويلز الأسترالية لإحياء ذكرى الإمام موسى الصدر ودعم الأطفال الأيتام.

نُظِّمَ هذا الحدث بالتعاون مع مركز الإمام الحسن ومؤسسة الإمام الصدر في أستراليا، مُسلِّطًا الضوء على رسالة هذه الشخصية الجليلة في دعم الفئات المُستضعفة.

وكان من أبرز فقرات الحفل مزادٌ خيريٌّ لأعمالٍ يدويةٍ من صنع الأطفال الأيتام. ومن خلال هذا المزاد، حصل أكثر من 30 طفلًا على دعمٍ ماليٍّ لمدة عام. وأعرب المُنظِّمون عن امتنانهم للمتبرعين والمتطوعين، مُؤكِّدين على استمرار أنشطة مركز الإمام الحسن ومؤسسة الإمام الصدر - من خلال التبرعات العامة - في تمكين الأسر المُستضعفة في لبنان.