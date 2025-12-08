ماموستا براتي: العدو شن حربًا أيديولوجية شاملة ضد الشباب الإيراني

وفقا لما أفادته وكالة أهل البيت (ع) للأنباء ــ ابنا ــ صرح الملا محمد براتي قائلاً: "من السذاجة بمكان الاعتقاد بأن الدول الأخرى، وخاصةً القوى العظمى والدول الغربية، تهتم بالشعب الإيراني أو الشعوب الأخرى".

وأضاف إمام جمعة أوزغله: "يُظهر التاريخ السياسي للدول الغربية، وخاصةً رجال الدولة الأمريكيين، أنهم لم يهتموا دائمًا إلا بمصالحهم الخاصة. ويؤكد تاريخ الاستعمار على مر القرون الماضية هذه الحقيقة".

وأكد هذا العالم السني أن الاستكبار والاستعمار لن يتخليا بسهولة عن العالم الإسلامي، مُذكرًا: "ما دام قادة العالم الإسلامي والدول العربية والإسلامية ينحنون خضوعًا للأمريكيين والأوروبيين، فلا ينبغي التفاؤل بقدرة العالم الإسلامي وقوته".

وأضاف: "وصف ترامب، رئيس الولايات المتحدة، الدول العربية، وخاصةً المملكة العربية السعودية، صراحةً وعلنًا بأنها "بقرة حلوب". هذا التصريح بالغ الدلالة، ويُظهر أن النظرة الأمريكية والغربية للعالم، وخاصةً العالم الإسلامي، لا تزال متغطرسة واستعمارية. لذلك، يسعون جاهدين لضمان عدم تحقق الوحدة بين الدول الإسلامية".