تقدم الأعمال الكهربائية في مشروع العتبة العباسية المقدسة

وفقا لما أفادته وكالة أهل البيت (ع) للأنباء ــ ابنا ــ باشر قسم الصيانة والإنشاءات الهندسية في العتبة العباسية المقدسة برفع أعمدة الكهرباء ضمن مشروع صحن باب القبلة الكبير.

وصرح السيد عقيل عيسى كاظم، أحد منتسبي قسم الكهرباء: "باشر القسم بتفكيك أعمدة الإنارة على طول الطريق المؤدي إلى مرقد أبي الفضل العباس (عليه السلام) ونقلها إلى الجهة المقابلة، بناءً على توجيهات قسم المشاريع الهندسية في العتبة المقدسة".

وأضاف: "تهدف هذه الجهود إلى استكمال مشروع الصحن الكبير وسرداب باب القبلة، الذي يُعدّ من أهم وأكبر مشاريع التوسعة الأفقية في العتبة العباسية المقدسة في كربلاء".