السفير الإندونيسي يشيد بجهود عتبة الإمام الحسين (ع) المقدسة في خدمة القرآن الكريم في جنوب شرق آسيا

وفقا لما أفادته وكالة أهل البيت (ع) للأنباء ــ ابنا ــ أشاد السفير الإندونيسي الجديد لدى العراق بجهود العتبة الحسينية المقدسة في تنظيم البرامج واللقاءات القرآنية في المساجد والمؤسسات الدينية الكبرى في إندونيسيا.

وأكد ديديك إيكو بوجيانتو، خلال لقائه في بغداد مع الشيخ حسن المنصوري، مستشار العتبة الحسينية المقدسة، والشيخ علي القروي، رئيس مركز البينة للأمن الفكري والثقافي، ومنتظر المنصوري ومحمد باقر المنصوري، المشرفين على المركز الدولي للدعوة القرآنية التابع للعتبة الحسينية المقدسة، أن هذه الجهود كان لها أثر طيب على الشعب الإندونيسي.

ورحب السفير الإندونيسي بالوفد القرآني القادم من كربلاء، قائلاً: "إنني على دراية بالأنشطة القرآنية الواسعة التي قامت بها العتبة الحسينية المقدسة في إندونيسيا على مدى السنوات الخمس عشرة الماضية".

وأشاد بجهود المركز الدولي لنشر القرآن الكريم في تعليم القرآن الكريم وإقامة البرامج واللقاءات القرآنية في المساجد والمؤسسات الدينية الكبرى في إندونيسيا، قائلاً إن هذه الجهود ساهمت في تعزيز أواصر المحبة بين الشعبين الإندونيسي والعراقي.

ودعا الوفد القرآني للعتبة الحسينية المقدسة، بوجيانتو، لزيارة كربلاء ولقاء المرجعيات الدينية في العتبة الحسينية المقدسة والاطلاع على مشاريعها الثقافية والخدمية.