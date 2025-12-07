مؤتمر في سراييفو يستكشف التعليم الإسلامي في المساجد في العصر الرقمي

وفقا لما أفادته وكالة أهل البيت (ع) للأنباء ــ ابنا ــ عُقد في العاصمة البوسنية سراييفو مؤتمرٌ بعنوان "التربية الإسلامية في المساجد في العصر الرقمي" بمشاركة نخبة من القيادات الدينية والخبراء التربويين.

وذكر موقع "مسلمون حول العالم" أن إدارة الشؤون الدينية في البوسنة والهرسك نظّمت المؤتمر في سراييفو، بهدف تبادل خبرات معلمي العلوم الإسلامية، وتقديم توصيات عملية لمساعدتهم على مواكبة التطورات التكنولوجية والتعليمية.

وناقش المؤتمر التطورات المتسارعة في مجال التربية الإسلامية، والتحديات والتجارب والفرص التي أتاحتها هذه التطورات للمعلمين العاملين في مدارس المساجد في جميع أنحاء البوسنة والهرسك. وأكد أنس ليفاكوفيتش، نائب المفتي العام للبوسنة، في كلمته أن مدارس القرآن الكريم في المساجد تُشكّل حجر الزاوية في الهوية الإسلامية والثقافية للمجتمع البوسني.