انتصار جبهة المقاومة هو ظهور التنبؤات القرآنية

وفقا لما أفادته وكالة أهل البيت (ع) للأنباء ــ أبنا ــ بارك حجت الإسلام خاموشي في مراسم اختتام مسابقات القرآن الكريم في مدينة قم ـ إيران، ميلاد السيدة فاطمة الزهراء (سلام الله عليها)، وقدم تحليلاً للأحداث الأخيرة في المنطقة، وذلك استنادًا إلى الآيات الإلهية، معتبرًا أن هزيمة الكيان الصهيوني وأمريكا في المعارك الأخيرة ناتجة عن القيادة الحكيمة لآية الله الخامنئي.

وأكد سماحته: إنّ هذه المواجهات تتوافق تمامًا مع التنبؤات القرآنية، خاصة سورة الحشر، حيث إن سلوك المنافقين في ذلك الوقت يشبه المنافقين والملكيين الحاليين الذين وعدوا العدو بالنصر.

واستدل رئيس منظمة الأوقاف والشؤون الخيرية بآيات من القرآن مستذكرا الخوف الشديد للأعداء من شعب إيران، وتسائل لماذا شخصيات مثل ترامب ما زال يذكر اسم اللواء سليماني، ما يكشف عن قوة تأثير المقاومة.

وعدّ المفهوم الرئيسي للتقوى في هذا المجال هو "التقوى الاجتماعية"، وأكد ضرورة الالتزام بخارطة الطريق التي رسمها قائد الثورة في بيان الخطوة الثانية للثورة الإسلامية.

وفي الختام، اعتبر خاموشي أن نجاحات جبهة المقاومة، بما في ذلك صمود اليمن أمام أمريكا، تعود إلى هذه الأدبيات القرآنية والطاعة التامة لولي الأمر.

وعبّر سماحته عن أمله في أن تكون هذه المعرفة الأعمق بكلام الوحي مقدمة لتحقيق أهداف أكبر، وأن تكون تمهيدًا لظهور ولي العصر (عج)، وأن تتمكن إيران من الثبات والانتصار في مختلف المجالات الاقتصادية والعسكرية أمام نظام الهيمنة.

