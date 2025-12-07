مصادر عربية وغربية: قرب الإعلان عن هيئة دولية لإدارة غزة قبل نهاية العام

وفقا لما أفادته وكالة أهل البيت (ع) للأنباء ــ ابنا ــ يأتي ذلك في إطار المرحلة التالية لاتفاق وقف إطلاق النار الذي تم التوصل إليه بوساطة أمريكية.

وبحسب المصادر، فإن الهيئة التي تحمل اسم "مجلس السلام" ويرأسها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، ستتولى الإشراف على إعادة إعمار قطاع غزة لمدة عامين قابلة للتجديد، بموجب تفويض يصدر عن الأمم المتحدة. وتعد هذه الخطوة جزءا من ترتيبات أوسع لإدارة المرحلة التي تلي وقف إطلاق النار وضمان استقرار القطاع.

وأوضحت المصادر، التي تحدثت شريطة عدم الكشف عن هويتها لعدم حصولها على تفويض رسمي بالتصريح، أن المجلس سيضم نحو اثني عشر من قادة الشرق الأوسط والدول الغربية، ما يعكس رغبة في تشكيل إدارة متعددة الأطراف تجمع بين النفوذ الإقليمي والدعم الدولي.

وتأتي المؤشرات على تشكيل هذه الهيئة في ظل مساعٍ دولية مكثفة لضمان استمرار الهدوء على الأرض، وتهيئة الظروف لإعادة الإعمار ومعالجة الأوضاع الإنسانية المتفاقمة داخل قطاع غزة.