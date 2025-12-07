  1. الرئيسية
مدير مركز الإمام المهدي(ع) في أمريكا يلتقي بالمراكز الإسلامية في بوسطن

7 ديسمبر 2025 - 17:56
قام حجة الإسلام والمسلمين السيد محمد باقر الكشميري، مدير مركز الإمام المهدي(ع) في الولايات المتحدة، بزيارة إلى بوسطن حيث التقى بالمجتمع الشيعي المحلي ومجموعات الشباب والمراكز الإسلامية.

وفقا لما أفادته وكالة أهل البيت (ع) للأنباء ــ ابنا ــ زار حجة الإسلام السيد محمد باقر الكشميري، مدير مركز الإمام المهدي في الولايات المتحدة، مدينة بوسطن، حيث التقى بالمجتمع الشيعي المحلي، ومجموعات الشباب، والمراكز الإسلامية.

خلال هذه الجلسات، قدّم توجيهات دينية، واستمع إلى هموم ومشاكل أبناء المجتمع، وشدّد على أهمية تعزيز الروابط بين القادة الدينيين والمجتمع.

رحّب الشباب والمراهقون وأعضاء المراكز الإسلامية في بوسطن بحضوره، معربين عن أملهم في أن تُعزز هذه اللقاءات التماسك وتشجع الأنشطة الإيجابية داخل المجتمع الشيعي في المدينة.

